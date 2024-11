Intelligenza artificiale, i nuovi mestieri 

Dal legal tech al privacy engineer, la diffusione dell’Intelligenza artificiale è destinata a lasciare un segno profondo nel mondo del lavoro, con una trasformazione diffusa delle competenze che porterà all’emergere di tante nuove figure professionali. L’impatto maggiore non investirà i lavori manuali, colpiti dall’avvento della robotica e dell’automazione, bensì quelli che richiedono competenze intellettuali e comunicative. È il quadro tratteggiato dal rapporto dell’Associazione italiana per la Ricerca industriale presentato ieri a Roma nell’ambito della Giornata per l’innovazione industriale.

Gli investimenti

Più della metà degli italiani, priva delle competenze digitali adeguate, non è pronta a questo cambiamento, che il governo italiano intende accompagnare grazie alla Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-26: il piano prevede di mobilitare 4 miliardi di euro tra investimenti pubblici e privati, per incentivare sviluppi e applicazioni innovative. «L’impatto della scienza e della tecnologia nella nostra vita è sempre più complesso, ma la ricerca e l’innovazione sono un motore di sviluppo per tutto il Paese», dice Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca. Aggiunge Adolfo Urso, ministro delle Imprese: «Servono agevolazioni e rafforzamento delle competenze per creare una nuova forza lavoro capace di trainare la trasformazione digitale». Diana Bracco, Gruppo Bracco: «La ricerca e l’innovazione si fanno con risorse economiche adeguate». Il settore della ricerca e dell’innovazione sarà uno di quelli maggiormente coinvolti dall’avvento delle nuove professioni. Tra queste, ad esempio, il cosiddetto IA ethicist, che si occuperà di valutare e garantire l’etica, la legalità e la responsabilità dei contenuti generati dall’IA, o il manager di infrastrutture IT, che dovrà gestire in maniera integrata reti di comunicazione e risorse di calcolo.

Le opportunità

Emergerà anche la figura dello IA developer, il professionista che si occuperà di progettare e sviluppare gli algoritmi e i sistemi alla base dell’IA; il consulente legal tech, avvocato specializzato nel diritto delle nuove tecnologie; e il privacy engineer, per progettare e implementare soluzioni tecnologiche rispettose delle norme sulla privacy. L'Europa, come evidenzia il report dell’Airi, si trova però in una posizione di forte svantaggio, con l’Italia che purtroppo occupa spesso quella del fanalino di coda. È il caso delle startup attive nel campo dell’IA: il nostro Paese vede appena 0,68 start-up per milione di abitanti, a fronte di valori di 1,99 e 2,05 rispettivamente per Germania e Francia.

Il divario da colmare

L’Italia resta ultima in Europa anche per quanto riguarda il numero di laureati nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le Ict: tale mancanza di competenze rappresenta uno dei motivi principali per la scarsa implementazione dell’IA nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche. Secondo il rapporto, per colmare tale divario bisogna partire dall’offerta formativa delle università e dal costante aggiornamento delle competenze all’interno delle aziende. Le iniziative che già coinvolgono da qualche anno diversi atenei non sono ancora sufficienti.

