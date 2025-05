Intelligenza artificiale e sviluppo dei territori 

“A.I. e mondi virtuali: nuove opportunità per lo sviluppo dei territori”: è il tema di una tavola rotonda in programma sabato dalle 9.30 nell’aula “Maria Lai” della facoltà di Giurisprudenza dell’Università. L’iniziativa è dei i Lions Club Cagliari Host, Castello, Karel, Villanova, Monte Urpinu e Lioness.

«Il Lions International», si legge in una nota, «è un’organizzazione mondiale che da oltre un secolo ha come missione quella di servire le comunità. Il suo motto, chiaro, potente e semplice è: “We serve” - Noi serviamo - Noi siamo al servizio delle nostre comunità e comunque di chi ha un bisogno».

Nel declinare operativamente il motto, «i Lions da sempre si indirizzano sullo sviluppo dei territori, sostenendo la crescita delle comunità locali con azioni mirate ad affrontare problemi sociali, economici e ambientali, nella consapevolezza che il benessere delle persone nasce da territori forti, inclusivi, sostenibili».

Questo modello d’azione non poteva rimanere indifferente «rispetto alla nuova frontiera rappresentata dall’irruzione di un nuovo e potente strumento come l’Intelligenza artificiale, le cui enormi potenzialità rimangono al momento poco conosciute e valutate dai più, al pari dei rischi. Ciò ha portato l’assemblea nazionale dei Lions a valutare come essenziale fare sul territorio un’opera di divulgazione ed approfondimento critico sull’Intelligenza artificiale, individuandola come tema di studio nazionale per l’anno corrente». L’iniziativa «mira ad andare oltre le generali riflessioni sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento, per esplorare quali strumenti l’A.I. possa offrire ai territori per governare il loro sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA