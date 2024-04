Intelligenza artificiale e sport, quale futuro? 

Quali saranno le frontiere dell’intelligenza artificiale nello sport? Quali le connessioni in futuro? Questi i temi al centro dell’incontro in programma venerdì 17 maggio 2024 al T-Hotel.

Un’iniziativa voluta dal Coni Sardegna in collaborazione con gli esperti del settore e le autorità accademiche: “Esplorando le frontiere dell'Intelligenza Artificiale: Sport e AI”, questo il titolo del convegno, che rientra tra le attività della Scuola Regionale dello Sport.

L’evento prenderà il via alle 15. «Lo sviluppo tecnologico nell'ambito dell'intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori», è evidenziato nella presentazione dell’iniziativa, «incluso quello dello sport. Questo convegno fornirà un'opportunità unica per esplorare le molteplici applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo dello sport, dall'ottimizzazione delle prestazioni degli atleti alla gestione dei dati, per arrivare alla prevenzione degli infortuni».

Il programma del convegno include interventi da parte di esperti del settore,

accademici e rappresentanti del Coni Sardegna che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale nel contesto sportivo. Tra i temi trattati vi sarà il ruolo dell’AI nello sport, a cura di Marco Della Vedova, professore associato di Intelligenza Artificiale Applicata alla Chalmers University of Technology di Göteborg, e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella Biomeccanica e prevenzione degli infortuni a cura di Federico Arippa, ingegnere del Laboratorio di Biomeccanica ed Ergonomia Industriale dell’Università di Cagliari.

