Intelligenza artificiale e salute, a settembre “La notte dei ricercatori”  

Una serie di incontri e seminari tra i ricercatori dell’ateneo del capoluogo in alcune scuole secondarie e nel penitenziario di Uta si sono già tenuti. Ma sarà quella del prossimo 27 settembre, all’Exmà, la data clou di “Sharper 2024 – Notte delle ricercatrici e dei ricercatori” nel corso della quale saranno esaltati e divulgati temi vicini, attuali e importanti per la quotidianità dei cittadini.

Tra le parole chiave di “Sharper 2024” spiccano inclusione e accessibilità, intelligenza artificiale, economia circolare e riuso degli scarti produttivi, microbiologia, patrimonio culturale, ricerca scientifica in mare, edilizia sostenibile, materiali intelligenti, realtà virtuale.

Alla manifestazione prendono parte le università di Ancona, Bari, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni, Trieste e Urbino. Sharper è finanziato dalla Commissione europea e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

In campo anche Inaf, Istat, Airc, ScienzaSocietàScienza, Sardegna Ricerche-10Lab, InFn, UniCa radio e Polo universitario penitenziario. Per UniCa un passaggio di rilievo connesso a doppia mandata al prestigioso quinto posto conquistato nella classifiche Censis.

RIPRODUZIONE RISERVATA