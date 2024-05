Intelligenza artificiale e legge, gli avvocati vanno a lezione 

Avvocati a scuola di intelligenza artificiale. Il Coa di Lanusei ha lanciato la sfida con un tavolo istituzionale in Tribunale. È stata l’occasione per favorire un’alfabetizzazione digitale nell’ambito legale. «Abbiamo analizzato il futuro della giurisprudenza con l’utilizzo degli strumenti informatici», è stato, in sintesi, il commento di Maurizio Mereu, avvocato e referente informatico dell’Ordine. All’incontro tematico di giovedì sera, cui ha preso parte una nutrita rappresentanza di toghe, ha presenziato Francesco Paolo Micozzi, cassazionista e docente di Informatica giuridica al dipartimento di Giurisprudenza di Perugia, che ha illustrato vantaggi e rischi dell’intelligenza artificiale applicata alla giurisprudenza. (ro. se.)

