Intelligenza artificiale e informazione 

Nell’era dell’informazione digitale l’intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più un elemento chiave nel definire il futuro del giornalismo. La crescita esponenziale di utenti ChatGpt, che ha già raggiunto 100 milioni a partire dal suo debutto solo due anni fa, sta trasformando radicalmente lo scenario della professione. Una tecnologia digitale, che come tutte le tecnologie, non è in sé né buona né cattiva. Buono o cattivo è l’uso che se ne fa.

È il tema del seminario “aggiornIAmoci”, oggi dalle 9 nell’Aula magna “Mario Carta” della facoltà di Ingegneria e Architettura, in via Marengo 2 a Cagliari, organizzato da Giulia giornaliste Sardegna, Oridne dei giornalisti e Assostampa, con il contributo della Fondazione di Sardegna e la collaborazione dell’Università di Sassari. Aprono i lavori la presidente della Regione Alessandra Todde, e il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola.

