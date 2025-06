Intelligenza artificiale, corso per gli anziani 

Gavoi scommette sull’intelligenza artificiale come opportunità di sviluppo e strumento di sburocratizzazione. C’è grande l’impegno da parte dell’amministrazione comunale e dell’ex funzionario Onu Lucio Pascarelli che da tempo ha deciso di stabilirsi al paese, offrendo le proprie competenze tecnologiche a giovani e anziani. Per Pascarelli, dopo varie iniziative sui nomadi digitali, ora l’avvio di consulenze gratuite per superare le carenze d’organico in Municipio, grazie ad appositi agenti IA personali. «L’obiettivo è l’automazione di processi o documenti standard di cui le amministrazioni comunali sono piene - dice l’esperto -. Si parte da procedure, template e leggi, compresi esempi di documenti o formulari già prodotti in precedenza dal personale. Si creano così degli agenti virtuali specializzati nelle singole procedure, i quali con le istruzioni specifiche producono la bozza del documento. Poi sta sempre all’impiegato comunale verificarle prima di finalizzarle, come se avesse un assistente al proprio fianco».

Mercoledì previsto un nuovo laboratorio. Pascarelli dà il via anche alle attività formative per gli anziani. «Il 10 giugno in sala consiliare - spiega - proseguiremo col secondo laboratorio dedicato agli anziani, in collaborazione con l’università della terza età. Una volta ultimati gli incontri stileremo delle linee guida. L’intelligenza artificiale, se ben applicata, può superare disservizi nei trasporti, sanità e facilitare l’accesso ai servizi online». Contento il sindaco Salvatore Lai: «Si tratta di progetti che possono migliorare la qualità della vita nel paese e nel territorio». (g. i. o.)

