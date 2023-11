Intelligenza artificiale, conferenza 

Il futuro e l’intelligenza artificiale sono i temi che saranno affrontati in vari incontri in programma nel liceo delle scienze umane e musicale Satta. Il primo appuntamento è martedì, alle ore 8.30 e alle ore 18, nell’aula magna di via Deffenu, del programma di attività formative in capo al “Polo onlife” in cui sono state previste quattrogiornate sui temi dell’intelligenza artificiale in Sardegna nellasettimana dal 6 al 11 novembre. L’evento si intitola “La quarta rivoluzione nella didattica”. «Verranno introdotti i concetti di algoritmo e scatola nera per attualizzare la necessità di consapevolezza nell’uso deimutevoli strumenti a disposizione via web. Verranno approfondite le possibilità d’uso nella didattica delle discipline letterarie, nell’arte, finalizzate ad una migliore inclusione», spiega la dirigente Carla Marchetti.

Le attività formative sono organizzate dal Polo per la formazione onlife, coordinato dall’istituto superiore “Carlo Dell’acqua” di Legnano, in provincia di Milano, in collaborazione con Di.Gì. Academy, ente di formazione specializzato in cybersecurity e intelligenza artificiale. I percorsi sono stati approvati dal Ministero per raggiungere tutte le scuole sarde e attraverso loro tutti i dirigenti, docenti, collaboratori, educatori che vogliono approfondire questo tema complesso.

RIPRODUZIONE RISERVATA