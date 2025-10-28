VaiOnline
Il caso.
29 ottobre 2025 alle 00:21

Intelligenza artificiale, Amazon annuncia il taglio di 14mila posti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Amazon annuncia il taglio di 14.000 posti lavoro fra i colletti bianchi con l’obiettivo di rendere la sua struttura più snella e “meno burocratica”. Ma anche per liberare risorse e continuare a investire aggressivamente nell’intelligenza artificiale, settore che sta sperimentando un boom senza fine. I tagli annunciati dal colosso delle vendite al dettaglio si inseriscono, secondo indiscrezioni, in un piano ben più ampio che prevede la riduzione complessiva di 30.000 posti, la maggiore nella storia della società per i colletti bianchi. Le prossime riduzione dovrebbero arrivare in gennaio. I tagli consentiranno ad Amazon «di rafforzarsi ulteriormente riducendo la burocrazia e ridistribuendo le risorse per garantire investimenti» nelle aree «più importanti», ha detto Beth Galetti, la responsabile delle risorse umane di Amazon. «Molti potrebbero chiedersi perché tagliamo mentre la nostra performance è buona. Il mondo sta cambiando rapidamente» e l’IA rappresenta «la tecnologia più rivoluzionaria che abbiamo visto dai tempi di internet», ha spiegato Galetti. Un avvertimento condiviso anche da molti altri leader di grandi aziende americane come Microsoft, Salesforce e Ups. Quest'ultima ha annunciato di aver ridotto dall'inizio dell'anno 48.000 posti di lavoro. Goldman Sachs ha invece comunicato ai suoi dipendenti di attendersi tagli nonostante il balzo degli utili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza nelle campagne

Dermatite, bocciato l’abbattimento dei capi sani

L’Istituto Zooprofilattico di Teramo sarà sostituito da quello del Piemonte per le analisi sui bovini “salvati” 
Giuseppe Deiana
Strade di sangue

Il padre di Omar: «Enrico è un figlio, non ho rancore»

L’abbraccio tra i due, nessuna azione legale nei confronti del ragazzo alla guida 
Andrea Busia
L’allarme

«Le coste di Cagliari e Oristano potrebbero scomparire entro il 2100»

Lo studio della Società geografica italiana: litorali sommersi dall’innalzamento dei mari  
in parlamento

Ddl Concorrenza oggi in Senato

Testo presentato senza modifiche, il Governo prevede il voto di fiducia  