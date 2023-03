Intelligenza artificiale,  71 mila occupati  a rischio sul territorio 

Il boom dell’Intelligenza artificiale e dell’automazione dei processi va governato per sfruttarne gli effetti positivi e limitare la paventata “disoccupazione tecnologica” che potrebbe mettere in pericolo 71 mila posti di lavoro nell’Isola. È quanto sottolinea Fabio Mereu, vicepresidente della Confartigianato Sardegna: «Alle piccole imprese servono formazione specifica e finanziamenti per renderle competitive». Secondo l’analisi di Confartigianato Sardegna, per ora solo il 5% delle piccole imprese italiane utilizza l’Intelligenza artificiale per svolgere le proprie attività in modo più efficiente e preciso, per migliorare i prodotti, organizzare le linee produttive, gestire i magazzini e incrementare i servizi offerti. I settori che più utilizzano l’IA sono le telecomunicazioni (18,1%), l’informatica (16,9%) e la produzione di computer e prodotti di elettronica (15,7%). Quota che scende per le imprese della manifattura (5,6%), dei servizi (5,3%) e delle costruzioni (4,9%).

Gli ambiti di applicazione dell’Intelligenza artificiale nelle piccole imprese riguardano la manutenzione predittiva o il controllo qualità della produzione (30,4%), la funzione di marketing nell’assistenza ai clienti o nelle campagne promozionali personalizzate (24,1%), la sicurezza informatica (21,1%) e l’organizzazione dei processi di amministrazione aziendale (16,6%).

Secondo l’associazione artigiana, l’IA influirà sulla struttura di offerta di servizi di assistenza ai clienti, servizi immobiliari e di vendita. Inoltre, saranno coinvolti servizi ad alta intensità di conoscenza dove sono controllate e analizzate grandi quantità di dati: professioni legali e mediche, servizi di consulenza fiscale e finanziaria, servizi pubblici come la sanità e l’istruzione.

Secondo il dossier, in Sardegna, su un totale di 212.670 addetti che operano nelle attività produttrici, solo il 25,1% (71.118 lavoratori) sarebbe a “rischio automazione”. Percentuale che sale al 35,6% nelle imprese artigiane (22.277 addetti su 62.560). A ciò si contrappone una situazione nella quale il sistema imprenditoriale sardo avrebbe robusti “anticorpi”. In base allo studio, che va considerato come puramente previsionale, in Sardegna, l’uomo sarà sempre in grado di vincere sul robot in quelle attività caratterizzate da relazioni interpersonali (turismo, creatività e cultura) e da un’elevata diffusione, qualità ed efficacia del sistema formativo e orientamento all’innovazione.

