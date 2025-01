Intelligence, Rizzi nuovo capo del Dis 

Esce un ambasciatore, entra un poliziotto. Il governo volta pagina al Dis e per sostituire Elisabetta Belloni - dimessasi in anticipo sulla naturale scadenza di maggio - sceglie il prefetto Vittorio Rizzi, una vita in Polizia e da pochi mesi vicedirettore dell'Aisi. «Un funzionario dello Stato di prim'ordine», ha detto la premier Giorgia Meloni annunciando la nomina formalizzata poi in serata dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Nel frattempo l’attuale capo di Stato Maggiore della Guardia di finanza, generale Leandro Cuzzocrea, è stato indicato al posto di Rizzi come vice all'Aisi.

Si chiude così l'era Belloni, finita non senza scossoni, oscurati comunque dalla liberazione di Cecilia Sala, un grande successo dell'intelligence. Si è parlato di rapporti poco fluidi dell'ambasciatrice con l’Autorità delegata Alfredo Mantovano, col ministro degli Esteri Antonio Tajani, col direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli. E di un ruolo che la aspetta a breve alla Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dal 15 gennaio al suo posto ci sarà Rizzi, considerato personalità meno ingombrante di colei che lo ha preceduto e dal rapporto sperimentato con Mantovano, risalente a quando quest'ultimo era sottosegretario all'Interno.

