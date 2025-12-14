Intelligence e dati: esperti a confronto 

Il ruolo dell’intelligence, intesa come intesa come raccolta, analisi e utilizzo delle informazioni essenziali per assumere decisioni. È il tema dei due eventi in programma domani e martedì organizzati dal distretto AeroSpaziale della Sardegna.

Si parte domani, alle 17 alla Manifattura tabacchi, con la presentazione del libro “Intelligence”, edito da Treccani e scritto dal professore Mario Caligiuri, presidente della società italiana di intelligence.

Il catalogo indaga la necessità sociale che ha al giorno d’oggi l'intelligence: aiuta le persone a difendersi dalla disinformazione, è utile alle aziende nella competizione sempre più sfrenata imposta dalla globalizzazione ed è indispensabile agli Stati per garantire la democrazia, la sicurezza e il benessere dei cittadini.

La presentazione si svolgerà nella sala eventi Opificio Innova dell’edificio di viale Regina Margherita e prevede una tavola rotonda, moderata da Giacomo Cao, presidente del distretto Aerospaziale della Sardegna. Oltre all’autore, parteciperanno i dottori Piero Arangino, Francesco Greco e Giovanni Giuseppe Ortolani.

Il secondo appuntamento a tema si svolgerà il giorno dopo, martedì alle 17, nell’aula magna della facoltà di Ingegneria dell’Università, in via Merengo. Il professore Mario Caligiuri terrà un seminario dal titolo “L’intelligence in guerra. Il mondo alla fine del mondo”. Anche in questo caso è prevista una tavola rotonda, moderata sempre da Giacomo Cao, con il dottore Piero Arangino e gli avvocati Natale Ditel e Francesco Paolo Micozzi.

