«Intellettuale geniale»: intitolata una piazza a Roberto Coroneo 

Domina la città, in uno degli angoli più suggestivi di Castello o Castellum Castri, come avrebbe detto lui a lezione di arte medievale nell’aula verde della Cittadella dei Musei. Protetta dalle mura possenti, dalle viuzze strette che raccontano secoli di storia, dai palazzi signorili, dalla Cattedrale a lui cara, da ieri nel più antico dei quattro quartieri storici di Cagliari c’è anche piazzetta Roberto Coroneo. A dodici anni dalla sua morte, la città rende così omaggio al luminare di arte medioevale e bizantina in uno dei luoghi che lui più amava. È lì, accanto a via Del Fossario di fronte a piazza Maria Lai, l’artista di Ulassai, sua grande amica e alla quale era legato dall’infinito amore per l’arte.

Decisione unanime

A togliere il drappo rosso dalla targa, l'assessore comunale con delega alla Toponomastica, Alessio Mereu e la deputata e consigliera comunale, Francesca Ghirra. È stata lei a presentare nel 2022 una mozione – adottata poi all’unanimità - nell’aula di palazzo Bacaredda per rendere omaggio allo studioso di storia dell'arte medievale e preside della facoltà di Lettere e Filosofia, scomparso nel 2012, a soli 53 anni, dopo una lunga malattia. Oltre ai familiari, tanti gli amici e gli studenti che, tra un aneddoto e un ricordo, hanno partecipato alla cerimonia.

«È un tributo sentito nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla diffusione della conoscenza», ha detto Mereu, «nella sua carriera ha lasciato una grande eredità a Cagliari e alla Sardegna intera».

Già perché Roberto Coroneo non ha mai avuto paura di condividere il suo sapere, di mettere a disposizione della comunità scientifica e non solo le sue ricerche e i suoi studi. Le sue lezioni ricche di informazioni e dettagli sono sempre state un viaggio molto istruttivo. Riusciva tirare fuori il meglio da ogni studente e aveva la capacità di farsi ascoltare per ore senza annoiarsi, facendo innamorare chiunque della storia dell'arte e della storia dell'arte in Sardegna.

«Con tantissime iniziative» ha aggiunto Ghirra, «Coroneo ha lasciato un'impronta indelebile nel campo degli studi storico-artistici e grazie alla pubblicazione di numerosi articoli e monografie, contribuendo in modo significativo alla comprensione del patrimonio culturale sardo». Un uomo illuminato, che ha bruciato le tappe della sua breve, ma intensa carriera accademica. «Questa piazza rispecchia molto Roberto, amava tutta la città, ma questo quartiere in particolare», hanno commentato commosse Rosy e Valentina Coroneo.

