«Integrazione, non contributi» 

«Sono d'accordo sul fatto che il campo rom di Selargius vada chiuso. Ma serve una vera politica di inclusione, non un contributo di 8mila e 500 euro». L’emergenza di Pitz’e Pranu continua a far discutere, e non solo la politica locale. A parlare stavolta è Teresa Sulejmanovic, 30 anni, una delle prime rom in Sardegna a raggiungere il traguardo del diploma e da tempo residente fuori dal campo autorizzato quarant’anni fa nella campagna selargina. Nel frattempo il Comune lavora con Prefettura e Regione per trovare una soluzione.

Il dibattito

Dello sgombero del campo sosta al confine con Settimo se ne parla da anni. Ordinanze comunali di chiusura più volte prorogate, azioni mirate dei Servizi sociali per l'inclusione sociale e scolastica, poi il finanziamento regionale vincolato alla ricerca di case in affitto che ha permesso di sistemare alcune famiglie, ma non tutte. «Il Comune ci ha provato», dice la ragazza di origine rom, «ma purtroppo c’è molta diffidenza e le case in affitto non si trovano». Infine l’ultimo tentativo con la decisione di utilizzare i fondi vincolati rimasti in cassa come contributi per trovare una casa da prendere in affitto o - meglio ancora - da acquistare: un sostegno di 8mila e 500 euro con la speranza di un trasferimento definitivo altrove.

La situazione

Al momento però c’è una mini comunità di 80 persone rom che ancora vive lì, più della metà sono bambini. «Io abito da tempo fuori dal campo, insieme al mio compagno e ai nostri due figli», racconta la 30enne che da sei anni ha cambiato stile di vita. «Anche i miei genitori vorrebbero andar via, ma trovare una casa non è semplice». E sul contributo offerto dal Comune aggiunge: «Sono soldi per carità, ma non bastano se non si hanno altre disponibilità economiche. Serve una politica di reale integrazione, che non divida le famiglie e tenga conto del percorso scolastico iniziato dai bambini che vivono nel campo».

Pochi giorni fa il Consiglio comunale ha votato il sì allo sgombero, proposto dal consigliere di minoranza Mario Tuveri con tanto di accuse agli amministratori che quarant'anni fa hanno autorizzato il campo sosta nell’ex inceneritore.

RIPRODUZIONE RISERVATA