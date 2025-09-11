Integrazione, la lezione dei bambini 

Amir ha 7 anni, grandi occhi scuri e un sorriso compiaciuto. È appena tornato in classe dopo le vacanze. Prima della campanella, insieme ai compagni, ha appena ricevuto una matita colorata con la bandiera del Bangladesh. Ognuno ha ricevuto un colore diverso con una bandiera diversa: Matteo quella di Israele, Ahmed della Nigeria, Fatima ha avuto in sorte quella dell’India. Sono felici perché è il primo giorno di scuola, ma anche perché ognuno di loro può riabbracciare i compagni, italiani e stranieri. Tutti insieme.

Multietnica

C’è un luogo, una scuola, che traccia le coordinate di cosa sia oggi la scuola multietnica. Istituto comprensivo Satta, via Angioy, quartiere Stampace (insieme alla Marina il più multietnico di Cagliari), dove due bambini su dieci sono stranieri: per il primo giorno di scuola un comitato di genitori organizza una vera festa dell’integrazione e accoglie i bambini delle elementari con bandierine di tutti i Paesi del mondo appese all’esterno e matite colorate con i simboli di tutte le nazioni. L’idea nasce anche per rispondere «anche a quello che è accaduto un anno fa quando alcuni genitori della scuola Satta si erano lamentati della presenza di troppi stranieri in classe. Un episodio sgradevole. La dirigente giustamente aveva detto: sono una marcia in più. E oggi gli stessi bambini danno a noi questa lezione», spiega Pierfranco Picci, papà e uno dei promotori dell'iniziativa.

Il rientro

La festa cominciata all’esterno, continua in classe: prima raggiungere i banchi, ogni alunno si ferma davanti a un gigantesco planisfero appeso nei locali che ospita la palestra e indica il Paese d’origine: la Cina, l’India, il Pakistan, il Bangladesh, le Filippine, il Senegal, l’Italia, per citarne alcuni. Poi tutti insieme, felici, «perché siamo tutti amici e compagni», dicono i piccoli. «Siamo nel quartiere più multiculturale di Cagliari», spiega Valeria Murru, mamma e promotrice dell’iniziativa. «La Satta è un modello di integrazione, una scuola frequentata da cagliaritani, ma anche da tanti altri cittadini del mondo. Volevamo rappresentare che, se si vuole, si può andare contro le differenza e superare gli attriti. Con tutto quello che sta succedendo nel mondo vogliamo dare un segnale positivo», aggiunge. Dopo l'ingresso dei bambini, trasferimento in piazza del Carmine per l'accoglienza ufficiale dei piccoli studenti delle prime elementari con rullo di tamburi per ogni alunno chiamato dalle maestre: cognomi sardi, ma anche di tutto il mondo.

Un laboratorio

A capo di questa “babele” dove tutti i bambini parlano l’italiano c’è Elisabeth Piras Trombi Abibatu, sulle cui spalle gravitano oltre alla Satta anche la Manno e la Spano. «Le insegnanti hanno lavorato sin dall'inizio per dare un’accoglienza agli alunni che entravano nelle classi prime. Visto quello che è avvenuto anche l’anno scorso», la protesta di alcuni genitori per i troppi alunni stranieri in classe, «la nostra scuola deve includere, perché è in un quartiere particolare, anzi in alcuni quartieri particolari, Marina e Stampace, i nostri iscritti provengono un po’ da tutti i paesi dell'area dell'Oriente e anche dell'Africa, è noto che sempre più vedono la scuola come un’opportunità».

