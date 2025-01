Integrazione delle famiglie rom dopo la fine della baraccopoli, il cammino decennale di Alghero 

A dieci anni esatti dallo sgombero del campo rom dell’Arenosu, è tempo di bilanci per capire soprattutto se il progetto di integrazione, voluto dall’allora sindaco Mario Bruno, abbia prodotto gli effetti sperati.

La svolta

Molte famiglie hanno lasciato la baraccopoli all’ombra della pineta nel gennaio 2015 per essere ospitate in più comodi appartamenti cittadini, a spese del Comune. Chi ancora non la possedeva ha chiesto e ottenuto la carta d’identità, i giovani della terza generazione hanno la cittadinanza italiana, altri l’apolidia. «Questo ha permesso loro di iniziare a esistere – spiega Irene Baule dell’associazione Asce – ad avere un codice fiscale, la tessera sanitaria, firmare un contratto per la casa». Al momento, fanno sapere dall’organizzazione di volontariato, solo due madri non hanno ancora risolto il problema del permesso di soggiorno, «tutti gli altri sono italiani o apolidi, uno è cittadino dell’Unione europea e così i figli di due apolidi hanno ottenuto la cittadinanza italiana anche prima dei 18 anni».

Il lavoro

Al momento dello sgombero gli uomini lavoravano “in nero”, nella raccolta di metalli, nella meccanica o nelle campagne come stagionali. «Le donne chiedevano l'elemosina e alcune venivano mandate a rubare», ricorda Baule, «ma oggi non ci sono più, in linea di massima, né furti, né mendicanti». L’impiego fisso, comunque, resta una criticità. «In collaborazione con le famiglie e con la Facoltà di Architettura, avevamo presentato progetti di lavoro innovativi, purtroppo però l'Amministrazione non li ha mai attuati. Chiedevano: e gli altri algheresi? Si è dato il via così a ciò che volevamo evitare: il ricorso massiccio all'assistenzialismo», aggiungono dall’Asce. Due famiglie hanno ottenuto una casa di edilizia residenziale pubblica, un’altra è ospite temporanea della Diocesi, due sono in affitto, tre famiglie occupano invece stabili degradati e abbandonati, una vive accampata in due furgoni.

Minori a scuola

Il risultato più tangibile del progetto di inclusione sociale sono sicuramente i bambini che vanno a scuola. Tutti hanno concluso la terza media, molti frequentano le superiori, mentre due ragazze si sono diplomate con ottimi voti. «Attualmente abbiamo dieci bambini all'infanzia, diciotto alla scuola primaria, ventidue alla secondaria inferiore e sedici alle superiori – riferisce Irene Baule – e recentemente abbiamo consegnato, insieme al sindaco, nove borse di studio della Fondazione Anna Ruggiu a ragazze e ragazzi rom delle secondarie di Alghero: 9 su un totale di 17 a livello regionale». Un grande successo. «Un’operazione riuscita – commenta l’assessora ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris – se pensiamo che 47 minori di etnia rom sono scolarizzati. Questo significa che conosceranno le regole della società, i loro diritti e i loro doveri, per una vera integrazione culturale».

I Servizi sociali del Comune stanno seguendo le famiglie che si trovano in difficoltà. «Hanno accesso agli strumenti di supporto al pari di tutti gli altri cittadini di Alghero, come è giusto che sia, – prosegue Salaris – ci sono dei nuclei che hanno ancora il problema abitativo, così come succede a moltissimi cittadini. Dal 2019 abbiamo iniziato a ridurre gli interventi economici per consentire ai cittadini di etnia rom di raggiungere la completa autonomia. C’è molto da fare, ma siamo sulla strada giusta».

