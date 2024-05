Integrazione a tavola, il progetto della Primaria 

Si concluderà il 3 giugno il progetto che ha coinvolto 29 studenti delle classi 5°B e C della scuola primaria di Gonnosfanadiga guidato dalla dirigente Romina Di Nardi. Coordinato dalle docenti Fabiola Caddeo ed Elisa Atzeni, il progetto è nato con l’obiettivo di far conoscere agli alunni diverse culture e di promuovere le proprie radici attraverso il confronto e l’integrazione. Il 3 giugno gli studenti presenteranno un prodotto locale di grande importanza: l’olio d'oliva. «Il progetto “McDonald's Give Me Five!” – riferisce Fabiola Caddeo – mira a far emergere negli studenti le competenze di piccoli imprenditori e fornire loro una prospettiva globale, indispensabile in un mondo sempre più interconnesso e multiculturale». ( g. a. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA