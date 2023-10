Integrati nel calcio e nella vita 

C’è la scuola di italiano per i ragazzi stranieri del Calcio Lanusei. Obiettivo migliorare le loro capacità di apprendimento e comunicazione, per agevolare l’inserimento non solo dentro il rettangolo di gioco ma anche nella comunità che supporta i ragazzi ogni domenica, anche in trasferta.

La scelta

Una decisione presa dalla società di concerto con l’allenatore Franco Giordano grazie al Centro provinciale di istruzione per adulti di Nuoro: una volta alla settimana, per il momento, per raggiungere il livello A2, e per tutto l’anno scolastico. «Abbiamo spinto per dar loro questa opportunità - dice il presidente, Roberto Congiu - perché visto che dovranno affrontare questa avventura a Lanusei è bene che padroneggino la lingua per potersi relazionare. Loro sono contenti di stare qua, sono ben voluti e vorrebbero integrarsi sempre di più con la comunità. Ben venga questa occasione, sia per la coesione del gruppo in campo che per le opportunità extra calcistiche».

L’allenatore

Anche il mister Franco Giordano va oltre i vantaggi sportivi: «È un investimento di cultura da parte della società e questo fa onore a chi sta portando avanti questa sfida. Sono ragazzi che stanno facendo un'esperienza sportiva che possono capitalizzare per fare altro, per conoscere, crescere e migliorarsi. Vorrei che avessero anche una conoscenza del territorio, della cultura di cui devono fare tesoro. Poi le ricadute in campo ci saranno, ma le metto in secondo piano. Questa esperienza favorisce ulteriormente l’interazione fra di loro, ci stanno mettendo l’impegno che speravo, fuori e dentro il campo».

Gli atleti

Agustin Ferrer, 26 anni, dopo aver sbrigato pratiche per la cittadinanza, è approdato a Lanusei per giocare a calcio, «Ho trovato una realtà bella con una società che sta facendo le cose per bene. Stiamo lavorando sodo e con la scuola piano piano stiamo imparando meglio la lingua. La società e il mister hanno spinto perché andassimo a scuola visto che non è solo una questione di campo». Chris-Elisée Soumahoro ha 24 anni ed è francese. È qui dall’inizio della preparazione. «Inizialmente - racconta - ci siamo arrangiati, con l’aiuto di chi già conosceva la lingua. Piano piano ci siamo conosciuti e amalgamati. Ma è fondamentale conoscere la lingua, per crescere e migliorare. Il mister è molto paziente però non dobbiamo abusare della sua pazienza, imparare significa crescere più in fretta con l’allenatore e per la squadra». Fofana losseni Zoumy è approdato a Messina dopo un viaggio della speranza dalla Costa D’Avorio quasi 11 anni fa. Parla tre lingue, compreso l’italiano, e ha sempre alternato il calcio al lavoro. Lui fa da traduttore per i compagni che ancora non masticano bene la lingua. E rende onore al suo mister. «Questa è più di un’opportunità di crescita professionale, se non cresci con un allenatore come Franco Giordano non puoi fare calcio. Lui ci da tanto, dentro e fuori dal campo, aggiunge sempre nuove cose al bagaglio di conoscenze. Questo spirito da più voglia di fare bene».