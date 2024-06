Intanto Pavoletti  ha detto sì a Elisa 

Ieri pomeriggio Leonardo Pavoletti ed Elisa Liotta hanno scelto la chiesa di Santa Margherita di Pula per diventare marito e moglie. Una cerimonia a cui hanno partecipato diversi personaggi del mondo del calcio, tra compagni ed ex compagni del Cagliari (come Cragno, Faragò e Viola) e non solo (presente l'amico di sempre Perin, portiere, ora alla Juventus).

La promessa

A Natale il capitano rossoblù aveva chiesto alla compagna di una vita Elisa di diventare sua moglie. Una proposta originale, con la collaborazione dei figli Giorgio e Brando (entrambi nati a Cagliari, rispettivamente nel 2018 e nel 2021), che avevano esposto due cartelli con le scritte «Vuoi sposare» e «Babbo?». E ieri ecco il matrimonio, celebrato con rito cattolico nella chiesa di Santa Margherita. Tradizionale abito scuro per il capitano del Cagliari, abito bianco e velo per Elisa, livornesi innamoratisi di Cagliari, tanto da sceglierla come sede della loro famiglia e del loro matrimonio. Con loro, naturalmente, anche Giorgio e Brando.

Il ricevimento

Terminata la cerimonia, gli sposi e tutti gli invitati si sono spostati al Faro di Capo Spartivento, per un ricevimento col meraviglioso sfondo del mare di Chia. Per tutti, prima della cena, “sa carapigna” di Sebastiano Pranteddu, scelto da Pavoletti dopo l'incontro avvenuto nei ritiri del Cagliari ad Aritzo. Una lunga festa che corona un anno indimenticabile per il capitano rossoblù, dopo la salvezza e il prolungamento del contratto col Cagliari per altre due stagioni. (al.m.)

