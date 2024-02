Intanto la Macomerese si avvicina al trio in vetta 

Abbasanta 0

Macomerese 2

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis, El Marrakchi, S. Salaris, Loi, Leone, Cossu (18’ pt Basciu), Bachis, Manca, Usai, Porcu. In panchina Cau, Jaiteh, Medde, Fadda, Corda, Murru, Cabiddu. Allenatore Contini.

Macomerese (4-3-3) : Trini, Fois, Nachet, Spina, Giachero, Scigliano (24’ st Marras), Barria, Bianco, Timpanaro, Lauria, Lerech (43’ st Fadda). In panchina Carta, Marroccu, Gaye, Caria, Cadau, Zirolia. Allenatore Scotto.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : nel st 42’ Fois, 47’ Lauria.

Note : a mmoniti L oi, Porcu, Bachis, El Marrakchi, Basciu, Spina, Caria.

Abbasanta. Nel finale di gara la Macomerese riesce a strappare i 3 punti che le permettono di stare a ridosso delle quattro in corsa per la vittoria del campionato. L’Abbasanta come nella scorsa gara vede sfumare una grande occasione di fare punti con una squadra più quotata.

L’azione più nitida del primo tempo è un palo di Lerech dalla distanza al 16’. Nella ripresa Al 7’ e al 16’ ci provano prima Bianco e poi Nachet ma Mele si fa trovare pronto deviando in angolo. Anche Trini al 19’ dice no a Basciu con un grande intervento. Il gol che sblocca la gara arriva a 3’ dalla fine con un gran tiro al volo di Fois sugli sviluppi di un angolo. In contropiede e probabilmente viziato da un fallo non fischiato il 2-0 al 2’ di recupero.

