Intanto gli studenti abbelliscono il loro campus con postazioni di lettura, pergolati e panchine 

Riqualificare gli spazi dell’università attraverso strutture sostenibili dove studiare, trascorrere il tempo tra una lezione e l’altra e riconnettersi con l’ambiente. A Sa Duchessa sono gli studenti stessi a ripensare il loro rapporto con il campus, realizzando sedute, postazioni studio e pergolati in legno dove vivere la vita universitaria all’aria aperta. È il progetto UniCasa, realizzato da un team di 80 studenti di architettura, botanica, psicologia e comunicazione, inaugurato ieri.

«Un progetto in cui la comunità universitaria prende in cura i suoi ambienti, per riportare al primo posto il diritto alla qualità degli spazi», spiega Carlo Atzeni, tra i coordinatori. «Ci racconta di come anche con un investimento minimo è possibile dare risposte alle esigenze degli studenti». Soddisfatto il rettore Francesco Mola. «È un’iniziativa che di anno in anno migrerà in tutte le facoltà. Auspichiamo che le strutture progettate dai ragazzi saranno vissute in maniera intensa, è un modo per sentire forte l’appartenenza all’ateneo». Presente all’inaugurazione l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, che qualche giorno fa aveva sottolineato l’importanza di ripensare in chiave sostenibile gli spazi della città.

