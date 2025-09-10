Insurrezione, imposto il coprifuoco 

KATMANDU. L’esercito nepalese ha ripreso il controllo di Kathmandu, dopo che le peggiori violenze degli ultimi vent’anni hanno portato alla deposizione del primo ministro e lasciato il parlamento in fiamme, imponendo il coprifuoco e avviando colloqui con i leader delle proteste. I soldati hanno pattugliato le strade della capitale nel tentativo di porre fine alle proteste mortali di questa settimana, un caos durante il quale secondo la polizia oltre 13.500 prigionieri sarebbero evasi dalle prigioni in tutto il Paese. Il capo dell’esercito nepalese, il generale Ashok Raj Sigdel, ha tenuto «consultazioni con le parti interessate e ha tenuto un incontro con i rappresentanti della Generazione Z», ha affermato Rajaram Basnet, riferendosi al titolo generico dei giovani manifestanti, ma senza fornire ulteriori dettagli. Shushila Karki, 73 anni, ex presidente della Corte Suprema che molti considerano un potenziale leader ad interim, ha affermato che il dialogo tra le parti è stato fondamentale. «Gli esperti devono unirsi per trovare la strada da seguire», ha detto Karki, «Il parlamento è ancora in piedi».

Intanto la Cina esorta i suoi cittadini in Nepal a «prestare la massima attenzione alla sicurezza»: un’esortazione partita dopo che i manifestanti hanno incendiato il Parlamento, nel peggiore episodio di violenza del Paese negli ultimi due decenni. «Si spera che tutti nel Nepal possano gestire in modo adeguato le questioni interne e ripristinare rapidamente l’ordine sociale e la stabilità nazionale», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian.

RIPRODUZIONE RISERVATA