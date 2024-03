Insulto razzista, tecnico esonerato 

Un insulto razzista, una reazione incontrollata e fuori misura. E l’istantanea estromissione dal ruolo. «Terribile» quanto accaduto, la reazione della società. L’allenatore Andrea Congiu paga le frasi rivolte a un giocatore avversario con l’esonero.

Cambio immediato

Il tecnico delle squadre maschili e femminili della sezione futsal del Cus Cagliari è stato sollevato con effetto immediato dall’incarico. Decisione arrivata, in base al duro comunicato della società universitaria, «in seguito al suo gravissimo comportamento durante un incontro di futsal a Villacidro nel corso del quale rivolgeva ripetutamente pesanti insulti di stampo razzista all’indirizzo di Sergio Rocha», brasiliano dalla pelle scura.

L’episodio

È quanto accaduto martedì nel corso del match valido come recupero della sedicesima giornata del campionato regionale di Serie C1 di calcio a cinque. La vittoria per 2-1 ha permesso agli universitari di conquistare la salvezza con due giornate d’anticipo, ma il traguardo sportivo è passato totalmente in secondo piano. A fine partita la squadra infatti non ha festeggiato ma si è scusata con i padroni di casa per il comportamento di Congiu.

Il tecnico durante la gara si è rivolto in più occasioni a Rocha con offese riferite al colore della pelle, in particolar modo dopo il gol del momentaneo 1-0 segnato proprio dal giocatore brasiliano della Villacidrese che da tanti anni milita nelle squadre isolane di futsal.

Gli arbitri

Gli insulti sono stati sentiti anche dai direttori di gara, che hanno provveduto a espellere l’allenatore per poi mettere quanto accaduto a referto. Difficile pensare però che l’episodio potesse chiudersi così, e infatti è arrivata la decisione da parte del Cus di esonerare il proprio tecnico.

Il comunicato

La presa di posizione del club cagliaritano è stata immediata e il cambio tecnico è arrivato a poco più di dodici ore dal termine della partita di Villacidro. Il contenuto del comunicato pubblicato in seguito è molto duro nei confronti dell’ormai ex tecnico e sottolinea anche la vicinanza del Cus alla Villacidrese e al giocatore.

«La società», si legge sul sito del sodalizio universitario, «si scusa profondamente con il calciatore Sergio Rocha e con la dirigenza della Villacidrese Calcio per l’accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi rispetto a questo comportamento di inaudita gravità da parte di un suo tesserato».

Il comunicato

Amareggiato e dispiaciuto Marco Meloni, il presidente del Cus Cagliari: «Sono atterrito. Quello che è successo martedì sul campo di gioco è terribile. È quanto di più lontano dai valori che ogni giorno insegniamo ai nostri ragazzi: il rispetto dell’altro e dell’avversario e i valori di solidarietà, tolleranza e inclusione. Il razzismo non può trovare spazio né nella società né nello sport e deve essere contrastato attivamente. Ho chiesto al presidente della Villacidrese Calcio Matteo Marrocu e al calciatore Sergio Rocha un incontro, per scusarmi personalmente e per decidere insieme come da un episodio così miserevole possiamo trarre ispirazione per rilanciare i valori della tolleranza, dell’inclusione e di contrasto a qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione», ha concluso Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA