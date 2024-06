Insulto omofobo prima dell’aggressione 

C’è un insulto omofobo alla base dell’aggressione subita alcuni giorni fa nel parcheggio di un supermarket da due turisti di Brescia uno dei quali, Tullio Cattaneo, artista di 72 anni, è ancora ricoverato al Brotzu di Cagliari per un trauma cranico.

A raccontare i dettagli dell’episodio, di cui sono a conoscenza anche i carabinieri, è Marcello Arienti, 62 anni, anch’egli vittima dell’aggressione (ha riportato una contusione al viso). Tutto sarebbe scaturito da un’offesa omofoba che qualcuno, a detta di Arienti, «avrebbe profferito all’indirizzo di un giovane cliente che faceva la fila alle casse». Ingiuria che avrebbe spinto Cattaneo a redarguire l’autore, un uomo di circa 40 anni. La tensione si sarebbe smorzata ma solo in apparenza perché poi la violenza è scoppiata nei parcheggi. E ad esserne l’artefice sarebbe stata un’altra persona amica di colui che alle casse pochi minuti prima aveva offeso il giovane: «Tullio – spiega Arienti – ha prima avuto un nuovo battibecco con la prima persona, poi però si è avvicinato in auto un altro uomo che conosceva bene il primo e mi ha colpito con un pugno mentre cercavo di riportare la calma: ci ha insultato entrambi con offese omofobe e quando mi sono alzato ho visto Tullio a terra e ho temuto fosse morto». Il 72enne è stato dapprima portato al Sirai, quindi alcune ore dopo alla Rianimazione del Brotzu per l’aggravarsi della situazione. Due giorni fa è uscito dal coma farmacologico in cui era stato indotto e portato in Neurochirurgia. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri per risalire all’identità dell’aggressore. (a. s.)

