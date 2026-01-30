VaiOnline
Nuoro.
Insulto alla Meloni, caso Guccini in Consiglio regionale 

La polemica per un post social del consigliere comunale Francesco Guccini non si placa. Guccini aveva definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «pescivendola», suscitando le reazioni del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, che aveva chiesto le scuse pubbliche e la presa di distanza del sindaco Emiliano Fenu.

Il silenzio non è bastato ad “archiviare” il caso approdato in Consiglio regionale durante la discussione sulla Finanziaria. Il capogruppo di Fdi, Paolo Truzzu, e il consigliere Fausto Piga che hanno criticato il silenzio di «quattro giorni» e ha denunciato l’inopportunità di insulti personali da parte di chi ricopre incarichi pubblici. Senza pronunciare Guccini, la maggioranza bacchetta il suo esponente col presidente del consiglio regionale Piero Comandini: «Difendere l’istituzione significa difendere la politica e dare esempio concreto sul corretto uso dei social». Ma è Alessandra Todde che sottolinea l’importanza della responsabilità nel linguaggio. «Possiamo avere posizioni diametralmente opposte, mai personalizzare gli attacchi. Mi prendo la responsabilità di dire che le parole sono importanti, lo dirò alla mia maggioranza, tutti dobbiamo essere più attenti al linguaggio, a ciò che diciamo e a rispettarci l’un l’altro».

