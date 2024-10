Insulto a Formigli L’ad Rai convoca il direttore Corsini 

Alla fine il caso delle parole pesanti del direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini arriva all’attenzione dell’ad della Rai Giampaolo Rossi che lo ha convocato, «esprimendo il proprio disappunto per l’episodio che lo ha visto coinvolto». Rossi ha dato mandato alle direzioni competenti di «valutare eventuali elementi sotto il profilo disciplinare in riferimento a quanto andato in onda nella trasmissione Piazzapulita». Una nota di Viale Mazzini mette un punto alle polemiche scatenate nella tarda serata di giovedì quando, all’interno di un servizio mandato in onda nel corso della puntata su La7, Corsini si rivolgeva malamente all’inviata che lo intercetta all’uscita della festa de Il Tempo alla Gnam.

«Voi di Piazzapulita siete... no comment. Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va... infame», aveva detto Corsini che poi spiegava di riferirsi al gradino. Subito rispondeva Corrado Formigli: «Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell’infame senza che ci siamo mai incontrati. Noi non lo abbiamo mai insultato», aggiungeva, lanciando poi in trasmissione la clip in cui alla festa di Atreju Corsini si era definito «militante», che gli era già costata l’apertura di un procedimento disciplinare, con coda di polemiche. La vicenda Piazzapulita scatena l’intervento di Sandro Ruotolo, europarlamentare e responsabile informazione nella segreteria del Pd: «Abbiamo chiesto, come Pd, le dimissioni di Paolo Corsini». Per l’Usigrai, «non basta il gioco di parole, usato per confondere il significato delle espressioni di Corsini, a giustificare quanto accaduto. Corsini non rappresenta solo se stesso nel ruolo che riveste, ma la Rai tutta. L’Usigrai confida nei vertici dell’azienda per una verifica puntuale sul rispetto del codice etico e di disciplina». Mentre la segretaria generale Fnsi Alessandra Costante sottolinea che «tra colleghi il confronto può anche essere aspro, ma non deve mai trascendere i limiti del decoro».

