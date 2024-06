Insulti sul web, Picciau denuncia gli hater 

A tre giorni dal ballottaggio che ne ha decretato la vittoria, oggi Tomaso Locci verrà proclamato ufficialmente sindaco alle 18 in piazza Maria Vergine, sede del Consiglio comunale.

La denuncia di Picciau

Nel frattempo però Valentina Picciau - finita da settimane nel mirino degli haters del web - ha deciso di passare al contrattacco sporgendo denuncia contro tutti quelli che attraverso i social le hanno riversato insulti e messaggi pieni di volgarità e astio. «Ci penserà la polizia postale, a te a tutti gli odiatori che hanno trasformato la campagna elettorale in uno spettacolo indecoroso non degno di Monserrato e dei cittadini civili e onesti», ha scritto ieri in un post sul suo profilo Facebook, allegando anche gli screenshot con le frasi incriminate scritte da uno degli anonimi “leoni da tastiera”. Frasi sessiste, gravissime e volgari, di fronte alle quali la candidata del Campo largo, sconfitta al ballottaggio per soli 185 voti da Locci, ha deciso di non stare a guardare dando mandato al suo legale di chiedere un intervento delle forze dell’ordine. Gli inquirenti della Polpost cercheranno ora di risalire agli autori dei messaggi che rischiano conseguenze pesanti.

Il toto Giunta

Tornando al dopo elezioni, è intanto già partito il toto nomi sui papabili per un posto in Giunta. Il sindaco rieletto per la terza volta ancora non si pronuncia, ma in tanti a Monserrato scommettono che gran parte della squadra sarà riconfermata per i prossimi cinque anni, anche se potrebbero esserci delle new entry. Secondo i rumors, dovrebbe essere quasi riconfermato Raffaele Nonnoi, che dal 2021 ha ricoperto la carica di assessore dei Lavori pubblici, e dal 2022 anche quella di vicesindaco dopo l'estromissione dalla Giunta di Maristella Lecca. Nonnoi è considerato uno dei fedelissimi di Locci ed è difficile pensare che il primo cittadino non gli rinnovi l'incarico.

Mister preferenze

Tra i bene informati si scommette anche in un ruolo in Giunta di Saverio De Roma, rieletto consigliere con 400 voti, il più votato di tutti gli eletti al Consiglio. Lui non si sbilancia: «Fino a lunedì eravamo concentrati sul raggiungimento del consenso per la vittoria che alla fine abbiamo raggiunto. Non ci sono stati incontri per le poltrone», si limita a dire. Nella consiliatura appena terminata, è stato presidente della Commissione viabilità e traffico, sicurezza urbana e benessere animale. Se dovesse essere nominato assessore, molti ipotizzano che possa guidare l'assessorato all’Ambiente che ha come delega proprio il Benessere animale. Questo vorrebbe però dire salutare l’assessora uscente Paola Piroddi. Sembra improbabile che il primo cittadino non riconfermi l'incarico anche a lei, visto l'apprezzamento più volte espresso nei suoi confronti. «Il mio futuro nell'amministrazione comunale di Monserrato? Deciderà il sindaco, come è giusto che sia», spiega lei. Letto tra le righe, l'assessora uscente non chiude la porta ad un incarico bis.

Il presidente dell’Aula

De Roma però potrebbe entrare in gioco anche per il ruolo di presidente del Consiglio comunale, anche se in pole pare ci sia sempre Piergiorgio Massidda, il consigliere più anziano riconfermato anche a questo giro, che ha guidato il Consiglio negli ultimi cinque anni. Molto probabili anche le riconferme di Emanuela Stara, assessora uscente alla Cultura, e di Claudia Lerz, che ha guidato le Politiche sociali. Anche a loro Locci ha ripetutamente espresso la sua stima. Ecco perché, se ci sarà qualche avvicendamento, potrebbe essere per decisione personale dell'interessato o dell'interessata.

