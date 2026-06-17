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18 giugno 2026 alle 00:37

Insulti social alla consigliera Buffoni, solidarietà bipartisan 

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Una lunga serata, con sospensioni della seduta per verificare il numero legale e momenti di tensione politica. Il Consiglio comunale ieri ha affrontato diversi temi, dalla variazione di bilancio alla situazione della piscina di Farcana, fino al caso degli insulti social ai danni della consigliera Bastianella Buffoni. La seduta è stata caratterizzata da una sospensione durata quasi tre quarti d’ora con la necessità di verificare il mantenimento del numero legale, tanto che si è reso necessario il richiamo in aula di alcuni consiglieri, Marco Zedda, e Stefano Ferreli, collegato da remoto, e fino all’ultimo punto all’ordine del giorno assenti. In tarda serata l’assemblea ha avviato la discussione sulla variazione di bilancio che comprende anche lo stanziamento di 30mila euro per la messa in sicurezza della piscina di Farcana, ma a tenere banco è stato l’affidamento con diverse ombre amministrative sollevate da Pierluigi Saiu.

In apertura la surroga del consigliere Graziano Mingoni al posto di Leonardo Moro. La discussione non ha oscurato un altro tema: la Buffoni ha denunciato insulti da un profilo social ritenuto fake, di “Franziscu Satta”. Tra gli appellativi “bugiardella” e “buffonella”. Buffoni ha evidenziato come il profilo utilizzasse una fotografia riconducibile al consigliere di maggioranza Giovanni Mossa. Quest’ultimo ha preso la parola per chiarire la propria estraneità, lasciando intendere che non gli appartiene. Alla consigliera sono arrivati attestati di solidarietà da parte di Irene Melis, Paola Siotto, Lisetta Bidoni e del sindaco Emiliano Fenu. Prima, il Consiglio ha affrontato due mozioni. Presentata da Antonello Cucca sui barracelli. Nel dibattito è intervenuto l’assessore Pino Mercuri, che ha spiegato: «Attualmente il servizio può contare su 19 barracelli che operano con mezzi datati». Si è parlato anche della questione Pratosardo e del passaggio dell’area al Comune. Il consigliere Saiu ha chiesto che la proposta venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio «per arrivare a una votazione formale». La seduta è proseguita fino a tarda sera.

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