Insulti sessisti all’arbitra, club punito 

L’arbitro era una donna e, secondo il giudice sportivo. alcuni sostenitori dell’Oristanese si sarebbero lasciati andare a quelle che nel referto vengono definite “espressioni di discriminazione, considerato che nella fattispecie, risultino essere in ragione del sesso del direttore di gara”.

I fatti

Gli episodi sarebbero accaduti durante la gara dello scorso 8 gennaio tra Oristanese e Simba, del campionato provinciale Giovanissimi, giocata a Sa Rodia. Letto allora il referto arbitrale, l’Oristanese si è vista infliggere una sanzione di 80 euro di ammenda e obbligo di disputare una gara a porte chiuse, con la sospensione della sanzione, ma sottoponendo la società al periodo di “prova” di un anno.

Le proteste

Una punizione severa che però non va giù al club presieduto da Gianni Scanu, pronto a difendersi nelle sedi opportune. «Ero presente insieme ad altri dirigenti - afferma Scanu - e non abbiamo rilevato alcuna manifestazione antisportiva e tanto meno sono state proferite frasi ingiuriose verso l’arbitro. La partita si è svolta in un clima amichevole e sportivo. Siamo andati via con il sorriso. Rigettiamo con sdegno le accuse mosse dal direttore di gara, presenteremo ricorso e ho chiesto un incontro al presidente degli arbitri».

La Figc

Senza entrare nello specifico sulla questione, che dovrà essere analizzata dagli organismi competenti, il nuovo delegato provinciale della Figc Manolo Costella evidenzia l'impegno della Federazione per ristabilire un clima di serenità che in qualche occasione è venuto a mancare dentro e fuori dal campo. «La delegazione di Oristano - sottolinea- è molto sensibile e attenta sulla delicata questione del comportamento dei propri tesserati, genitori e tifosi. Stiamo mettendo in atto un programma di sensibilizzazione con tutte le parti in causa per cercare di eliminare tali comportamenti dovuti ad una progressiva decadenza dei valori sportivi». L'obiettivo della Federazione è tenere aperto un dibattito costruttivo con tutti gli attori in campo ed in particolare società e arbitri. «Molto spesso si mettono in discussione con grande enfasi, arbitri di 15 anni o poco più che sono alle loro prime partite – aggiunge Costella - Senza tener conto che qualora abbiano anche commesso un errore, gli arbitri possono sbagliare, andrebbero aiutati e sostenuti invece che aggrediti e insultati spingendoli a dimissioni sempre più frequenti. Dovremo dare anche la possibilità di sbagliare per poterli fare crescere. Invece gli insulti anche omofobi e sessisti creano soltanto un grosso danno a tutti. Senza arbitri- conclude- non si può giocare. Bisognerebbe ricordare a tutti che l’arbitro è il primo alibi dei perdenti».

