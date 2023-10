Insulti sessisti a Meloni, scoppia il caso 

Esplode la polemica per un video con insulti sessisti diretti a Giorgia Meloni, pronunciati da alcuni militanti della Cgil: tutte le forze politiche li condannano, e la stessa cosa fa il leader del sindacato, Maurizio Landini. All’indomani della grande manifestazione romana contro il Governo, le considerazioni sulla mobilitazione della Cgil lasciano il passo alle discussioni avviate proprio dalla premier: è lei a postare un video con un gruppo di persone che dentro la metropolitana di Roma canta in coro “La Meloni è una p...”.

Le bandiere del sindacato

Una delle persone riprese nel video ha un altoparlante, la maglia rossa e una bandiera arrotolata. Un gruppo che sembra chiaramente diretto alla manifestazione organizzata in difesa della Costituzione e del lavoro. Meloni chiede spiegazioni direttamente a Landini: «Ho sempre rispetto del dissenso – dice lei – ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi “slogan politici” di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario con la sua morale sempre pronta per gli altri».

Scoppia il caso e Fratelli d'Italia parte all'attacco esprimendo tutta la solidarietà alla leader. Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera, dà «piena solidarietà al presidente del Consiglio per gli insulti ricevuti»; Augusta Montaruli chiede le scuse di Landini. Scuse che arrivano nette: «Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione. La Cgil – afferma il segretario – da sempre contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all'origine di ogni forma di violenza verso le donne».

Le altre reazioni

Sul fronte delle opposizioni al Governo Meloni si leva la voce di Alessandra Moretti, europarlamentare Pd, a ribadire che «gli insulti sessisti contro le donne siano sempre da condannare. Come donna e come politica di sinistra sono indignata dai cori volgari rivolti alla premier. La cultura retrograda è trasversale: di tutti deve essere la battaglia per sconfiggerla». Concetti a cui si associa Filippo Sensi.

«I cori sessisti sono sempre un errore e li condanniamo. Ma, detto questo, la manifestazione di ieri ha detto ben altro», precisa però la portavoce delle donne del Pd Cecilia D'Elia: «La presidente del Consiglio ascolti anche tutti gli altri cori di quella piazza» dai temi del lavoro a quelli della scuola. Lapidario il commento del leader di Azione Carlo Calenda: «Comportamenti indegni di un Paese civile, maschilisti e volgari. Solidarietà piena». Tanti i comunicati di condanna da esponenti di maggioranza e di opposizione, tra cui Matteo Renzi (Italia viva): «Dopo le espressioni contro la senatrice Musolino, ora l'attacco alla presidente Meloni. A lei la mia e nostra solidarietà».

