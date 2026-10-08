Insulti razzisti a un avversario: squalifica all’Atletico Masainas 

Una partita a porte chiuse con la condizionale, ossia la sospensione della sanzione per un anno dove non dovranno accadere altri fatti analoghi, e 500 euro di multa per la «duplicità e diversità degli addebiti e della estrema gravità degli stessi». È la sanzione che il Giudice Sportivo ha assegnato all’Atletico Masainas dopo la gara di sabato scorso contro la Ferrini nel Girone A di Promozione. Nel dettaglio, stando al comunicato, un gruppo di tifosi della squadra sulcitana al 30’ avrebbe urlato «ripetute frasi di chiara natura razzista all’indirizzo di uno dei giocatori della squadra avversaria» e allo stesso minuto della ripresa «puntavano la loro attenzione» verso un’assistente arbitrale, che «veniva fatta oggetto di minacce e di riprovevoli e nauseabondi insulti aventi anche radice sessista».

Sempre nel Girone A di Promozione, 300 euro di multa all’Arbus Guspini Costa Verde per insulti dei propri tifosi verso gli arbitri al termine del match in casa con il Vecchio Borgo Sant’Elia. Dove, in campo, si è verificato uno scontro fra i tesserati delle due squadre: squalificati per tre giornate Gloire Frédéric Safouesse della Costa Verde (e Lorenzo Atzori, ma per offese alla terna) e Giorgio Murgia del Vecchio Borgo, per due l’allenatore ospite Miro Murgia e il centrocampista di casa Michel Medda, per una Samuele Atzori (Costa Verde) e Mahamadou Moussa Salif (Vecchio Borgo). In Prima Categoria errore tecnico in Himalaya-Tertenia: l’arbitro ha ammonito due volte Nicola Mereu fra gli ogliastrini senza espellerlo, la partita verrà ripetuta. (r. sp.)

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