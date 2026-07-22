Insulti omofobi, il Comune cancella il post sulla strada arcobaleno 

Aveva già acceso la polemica con commenti postati sulla pagina Facebook “La voce di Pirri”. Ieri la nuova via dei Partigiani, chiusa alle auto perché strada scolastica e dipinta con i colori dell'arcobaleno, è finita di nuovo al centro di una violenta polemica sui social che ha costretto il Comune a cancellare un post pubblicato sulla propria pagina Fb a causa dei tantissimi commenti omofobi e sessisti contro comunità LGBTQ+ e l’amministrazione. «Leggere insulti sotto la foto di un’opera pensata per rendere più bella e sicura la città lascia sconcertati», spiega Marco Benucci, presidente del consiglio comunale. «Quella pavimentazione colorata non è solo vernice sull’asfalto. È il simbolo di una scelta precisa: restituire spazio ai bambini, creare una strada scolastica libera dalle auto dove i più piccoli possano incontrarsi e giocare. I colori non sono un capriccio. Sono il linguaggio dell’infanzia, della speranza e della vita. Abbiamo il dovere di costruire una città più vivibile. Le opere pubbliche possono piacere o meno. Il confronto è sempre legittimo, le critiche fanno parte della democrazia. Ma gli insulti, l’odio e le offese no. Spero che si torni a discutere con civiltà, ricordando che dietro quei colori non c’è una polemica politica, ma il sorriso e la sicurezza dei nostri bambini». ( ma. mad. )

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