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Via dei Partigiani.
23 luglio 2026 alle 00:47

Insulti omofobi, il Comune cancella il post sulla strada arcobaleno 

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Aveva già acceso la polemica con commenti postati sulla pagina Facebook “La voce di Pirri”. Ieri la nuova via dei Partigiani, chiusa alle auto perché strada scolastica e dipinta con i colori dell'arcobaleno, è finita di nuovo al centro di una violenta polemica sui social che ha costretto il Comune a cancellare un post pubblicato sulla propria pagina Fb a causa dei tantissimi commenti omofobi e sessisti contro comunità LGBTQ+ e l’amministrazione. «Leggere insulti sotto la foto di un’opera pensata per rendere più bella e sicura la città lascia sconcertati», spiega Marco Benucci, presidente del consiglio comunale. «Quella pavimentazione colorata non è solo vernice sull’asfalto. È il simbolo di una scelta precisa: restituire spazio ai bambini, creare una strada scolastica libera dalle auto dove i più piccoli possano incontrarsi e giocare. I colori non sono un capriccio. Sono il linguaggio dell’infanzia, della speranza e della vita. Abbiamo il dovere di costruire una città più vivibile. Le opere pubbliche possono piacere o meno. Il confronto è sempre legittimo, le critiche fanno parte della democrazia. Ma gli insulti, l’odio e le offese no. Spero che si torni a discutere con civiltà, ricordando che dietro quei colori non c’è una polemica politica, ma il sorriso e la sicurezza dei nostri bambini». ( ma. mad. )

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