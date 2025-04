Insulti e minacce a un passeggero 

«Non si usa il cellulare mentre si guida». Sono bastate poche parole pronunciate da un passeggero a bordo di un bus Ctm a Quartu - la linea 1Q - per scatenare l’ira dell’autista, infuriato per il rimprovero. Insulti e minacce: «Ma vattene a Napoli, comprati una macchina se non ti va bene usare il pullman». Il video viene postato su Instagram dal giornalista e deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, al quale la vittima dell’aggressione – originaria di Napoli come il parlamentare – l’ha inviato, e diventa virale. Il Ctm annuncia provvedimenti disciplinari, l’autista chiede scusa e si giustifica parlando di «momento di forte stress».

Il video

«Deputato, oggi sono stato minacciato da questo autista dell’azienda Ctm di Cagliari per avergli intimato di posare il telefono che stava usando mentre guidava. Sono stato minacciato verbalmente e deriso per la mia origine napoletana», ha scritto il ragazzo.

Insulti immortalati nel video: «Ma di dove sei? Mi stai riprendendo?». E ancora: «Brutta bestia, carogna» ripetuto più volte. E poi, in cagliaritano, «ti dongu una squartarara e manu» . Poi gli sfottò per le origini campane del ragazzo: «Ma vattene a Napoli, devi stare zitto sino a quando sei seduto». Scene deliranti a cui hanno assistito incredule anche le altre persone a bordo, e c’è chi si è lasciato sfuggire anche qualche commento quando lo scontro ha rischiato di degenerare: «Non è normale», si sente dire una donna seduta qualche posto dietro.

Il video virale e le scuse

In poco tempo il video ha fatto il giro del web, rimbalzando fra chat e piattaforme social, scatenando reazioni e commenti. Lo stesso autista qualche ora dopo è intervenuto su con un commento sull’accaduto pubblicato sotto il post del deputato: «Lavoro da anni in Ctm con dedizione, rispetto e senso di responsabilità. Ma in un momento di forte stress, durante un turno di guida impegnativo, ho commesso un errore. Un errore che non mi rappresenta e di cui mi assumo ogni responsabilità».

L’azienda

Sulla vicenda è intervenuta anche l’azienda di trasporto pubblico. «Desideriamo porgere le nostre più sincere scuse alla persona coinvolta e a tutti coloro che si sono sentiti offesi e all’intera comunità di viaggiatori che ogni giorno si affida ai nostri servizi», si legge in una nota. «Il gesto, di cui siamo venuti a conoscenza dai social network, è in totale contrasto con i valori di cortesia, rispetto e professionalità che ispirano da sempre l’operato di Ctm, testimoniato ogni giorno da ciascuno dei suoi conducenti». Dal Ctm ci tengono a precisare anche che «si tratta di un episodio isolato che non rappresenta in alcun modo l’impegno e la dedizione del nostro personale», e annunciano «provvedimenti disciplinari». Ctm «già da tempo ha emanato appositi ordini di servizio che vietano l’utilizzo dei telefoni cellulari a bordo dei mezzi», per questo «continueremo a rafforzare le attività di formazione e controllo, affinché simili comportamenti non si ripetano».