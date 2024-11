Insulti e minacce a Sophie Codegoni: Basciano in cella  

MILANO. Insulti in serie, minacce di morte e aggressioni anche in pubblico e sul luogo di lavoro, a cui si aggiungevano pedinamenti e un controllo ossessivo, tanto che in un solo giorno le telefonate e videochiamate sarebbero state tra le 50 e le 60. Sono stati mesi da incubo per Sophie Codegoni, volto tv, perseguitata, vessata e bersagliata da violenze verbali e fisiche dall'influencer e dj Alessandro Basciano, il suo ex compagno arrestato giovedì per stalking. Nata sul set del Grande Fratello vip, la loro relazione era subito sfociata in una convivenza, con la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e una bimba, per poi arrivare al capolinea con difficoltà e litigi che, dopo un tira e molla, avrebbero oltrepassato il segno fino a costringere lei a sporgere denuncia nel dicembre 2023. Sono stati i racconti della giovane modella, 23 anni con 1,2 milioni di follower sui social, originaria di Riccione, a far partire le indagini coordinate dal pm di Milano Antonio Pansa e dall'aggiunta Letizia Mannella e condotte dai carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA