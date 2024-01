Insulti e botte: è allarme 

Centinaia di episodi, dal più banale (insulti dagli spalti) ai più gravi (botte tra giocatori e al direttore di gara). Sui campi di calcio della Sardegna non c’è settimana in cui non si assista a comportamenti incivili con protagonisti calciatori e sedicenti tifosi. E non c’è categoria che sia immune: le segnalazioni dei fischietti e degli ispettori della Federazione riguardano tutti i tornei, dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Le squalifiche non si contano, in cinque mesi sono stati accumulati anni di sanzioni a carico di giocatori, allenatori, dirigenti. Alla faccia della sportività e del buon esempio da dare ai più giovani. Forse un’utopia, tenuto conto che in realtà i casi di violenza si ripetono anche nelle partite tra chi fa parte delle formazioni Under 15, Under 17, Under 19.

Lista infinita

Per farsi un’idea di quel che accade ogni weekend basta leggere i corposi comunicati settimanali della Lega Nazionale Dilettanti. Accompagnatori, tecnici e calciatori di volta in volta si rendono protagonisti di atteggiamenti censurabili. Eppure l’Isola sarebbe la meno colpita a livello nazionale da questa forma di maleducazione e malcostume, secondo i dati in possesso di Gianni Cadoni, presidente della Federazione sarda, il quale spiega che gli organismi da lui presieduti hanno dovuto affrontare sinora sette casi di aggressione agli arbitri. Uno grave: l’ultimo, quando un giocatore dell’Orani (Seconda categoria) ha dato un calcio al direttore di gara che, portato a termine il primo tempo, per il dolore ha poi sospeso la gara. Il responsabile è stato squalificato sino al 31 gennaio 2028.

Esempi negativi

Tuttavia il problema, che va certamente oltre le possibilità di controllo dei vertici arbitrali e federali, appare più esteso ed è forse legato alla scarsa educazione sportiva, visti gli esempi negativi che arrivano la domenica (ma anche il sabato, il venerdì, il lunedì: ormai si gioca tutti i giorni) dalle serie superiori, su tutte la A e i tornei internazionali. Dove si assiste regolarmente a reazioni smodate per ogni fischio non gradito, con capannelli di giocatori attorno agli arbitri; a stramazzamenti di calciatori dopo contrasti appena più duri del normale (ma anche lievi) così da ottenere ingiustamente una punizione a favore; a liti accese tra avversari per un qualunque presunto torto subito. Solo per restare agli episodi più evidenti.

Gli stop

Così è difficile stupirsi davanti alla incredibile sequela di atteggiamenti stigmatizzati dal giudice sportivo sardo. Impossibile contare le squalifiche legate alle “lievi” offese rivolte agli arbitri da giocatori, dirigenti e allenatori; numerose quelle che vanno dalle 3 alle 6 giornate per insulti, minacce, provocazioni, comportamenti intimidatori anche da parte di chi, tesserato, pur scontando già una o più giornate va sugli spalti e continua a inveire. È capitato anche che il direttore di gara sia stato raggiunto nel suo spogliatoio, oppure che sia stato spintonato o colpito (la sanzione più dura è stata inflitta al bomber Calaresu della Tharros, 8 giornate di stop per aver colpito l’arbitro, secondo le accuse, con una bottiglietta vuota: episodio negato dal diretto interessato e dalla società). Non si contano gli atteggiamenti «irriguardosi», le «provocazioni», le «offese», gli «insulti». Anche da parte dei tifosi, con inevitabili multe a decine di club. E non mancano schiaffi, pugni, gomitate, pestoni, mani in faccia tra rivali in campo.

I ragazzi

Forse il dato più preoccupante riguarda le categorie giovanili. Anche tra i ragazzi, dall’Under 15 all’Under 19, si registra la malsana abitudine di insultare, minacciare e a volte colpire l’arbitro, oltre che di attaccare briga coi rivali. Si segnalano sino a 6 giornate di squalifica per «colluttazioni», i «tacchetti sul viso di un avversario», gli «spintoni», gli «schiaffi, la «esultanza in faccia ai rivali», i «pugni», i colpi anche «a gioco fermo», le «minacce». Per finire, c’è il razzismo: in Prima categoria il 22 ottobre i tifosi di una squadra hanno insultato un avversario facendo perdere a tavolino il proprio club. Avanti così, per rovinare il gioco (ex?) più bello del mondo.

