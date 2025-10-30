Insulti discriminatori dei tifosi: Tempio, due gare a porte chiuse 

I tifosi del Tempio sono recidivi e il loro comportamento costa alla squadra ben due partite a porte chiuse. A cominciare dalla prossima.

Decisione del Giudice sportivo, resa nota ieri dopo la lettura del referto arbitrale riguardante il big match di campionato (Eccellenza) giocato e vinto sabato scorso in casa contro il Lanusei. Ecco i fatti, secondo quanto ricostruito nel dispositivo. Il direttore di gara e uno dei guardalinee hanno segnalato i «ripetuti» insulti rivolti loro dal pubblico di casa e anche specifiche frasi «aventi evidente natura di discriminazione nazionale» indirizzate all’arbitro; episodio che va ad aggiungersi a quello di domenica 5 ottobre quando a Villasimius i supporter dei galletti avevano rivolto a un calciatore avversario «insulti e versi di chiara natura razzista» (così il provvedimento del 9 ottobre). In quel caso ai galluresi era stato imposto l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse con la sospensione per un anno della sanzione, ma quanto accaduto il 25 ottobre non ha portato «a un comportamento virtuoso» della tifoseria. Le conseguenze: revoca della sospensione e due partite consecutive a porte chiuse per il Tempio.

Sanzioni

Ci sono molte altre decisioni di cui dar conto, oltre a quella (in Serie D) della squalifica per tre turni a carico del giocatore Riccardo Pecchi dell’Olbia per proteste con l’arbitro e insulti a un calciatore avversario nell’ultimo match di campionato. In Eccellenza sono due le gare di stop per Nicola Garau del Villasimius a causa di una frase «limitatamente offensiva» rivolta all’arbitro.

Offese e gomitate

In Promozione è stato squalificato per 5 partite Giacomo Murru della Freccia Parte Montis, allenatore dei portieri, il quale alzatosi dalla panchina ha contestato in modo improprio uno dei guardalinee per poi rivolgersi allo stesso modo verso la terna dopo l’espulsione. Quattro i turni di stop per i giocatori Federico Cocco del Selargius e Damiano Pibia dell’Uta 2020: il primo, espulso per alcune frasi «limitatamente offensive» agli ufficiali di gara, visto il cartellino ha contestato «in maniere irrispettosa» l’arbitro e replicato il comportamento a fine gara prendendosela con tutta la terna; il secondo, riserva, a fine primo tempo si è avvicinato a un guardalinee per ingiuriarlo. Tre infine le giornate di squalifica per Davide Viale del Coghinas (dopo un contrasto di gioco si è voltato verso un avversario centrandolo al petto con uno sputo), a Danilo Giagheddu del San Giorgio Perfugas (lontano dall’azione, ha colpito con una «forte gomitata al petto» un calciatore dell’altra squadra) e Tommaso Piro dell’Uta (ingiurie all’arbitro dopo l’espulsione).

Tornei minori

In Prima categoria è stato inibito sino al 29 dicembre Claudio Corrias, dirigente dell’Orrolese, per aver ingiuriato l’arbitro davanti allo spogliatoio a fine gara e anche mentre questi stava andando via. Sei le giornate inflitte all’allenatore Fabrizio Carracoi della stessa squadra, ritenuto responsabile degli identici comportamenti ma anche di aver invitato i tifosi a «bloccare il passaggio al direttore di gara, cui rivolgeva altre velate minacce». Quattro gare di stop a Cristian Langella dell’Olmedo, che (a gioco fermo) ha colpito con una testata al volto un avversario facendolo cadere a terra.

In Seconda categoria sono 10 le giornate di squalifica inflitte a Sergio Marongiu dell’Accademia Sarrabese, giocatore di riserva che, per protesta contro una decisione arbitrale, ha offeso e ingiuriato il direttore di gara andando avanti anche dopo l’espulsione e pronunciando «diverse espressioni blasfeme». Abbandonato il campo «solo grazie all’allenatore», a fine gara ha poggiato «entrambe le mani sul petto» dell’arbitro, riuscito comunque a liberarsi e a raggiungere gli spogliatoi. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA