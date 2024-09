Insulti contro le due farmaciste 

«Farmacia chiusa alle quattro, perché? Farò ricorso». La scritta sulla vetrata della farmacia del villaggio turistico di Torre dei Corsari ha il tono di una minaccia. La conferma arriva dalle titolari dell’attività, Giuliana Medda e Susanna Atzeni. «Alla stessa ora abbiamo ricevuto una telefonata diffamatoria e offensiva da una persona che non si è presentata», dice al telefono Medda. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Villacidro, coordinati dal maggiore Francesco Capula. I militari hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili. È l’ultimo atto di un’estate segnata da numerose lamentele nei confronti delle due dottoresse dell’unica farmacia della Costa Verde. «Abbiamo iniziato questo servizio con un orario completo (48 ore settimanali) ma non c'erano le condizioni. Lo abbiamo proseguito fornendo un’apertura di quattro ore giornaliere (24 settimanali) rispetto alle 8 previste dalle disposizioni regionali. Da questa settimana, la farmacia continuerà il servizio fino a metà settembre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 12,30-16,00. Da lunedì 16 settembre l’esercizio resterà chiuso. Cari saluti a tutti e ancora la nostra sincera gratitudine a coloro che hanno apprezzato e gradito», hanno scritto le due dottoresse in una lettera aperta «agli amici di Torre dei Corsari». Una lettera che ha suscitato molti i messaggi di affetto nei loro confronti, fra questi anche quelli del deputato Gianni Lampis: «Esprimo solidarietà e vicinanza umana e istituzionale con l’auspicio che gli autori del vile gesto siano assicurati alla giustizia», conclude Lampis.

La denuncia

«L’impegno per garantire un servizio essenziale, come il dispensario farmaceutico, ha comportato un notevole sacrificio da parte nostra, ma non è stato gradito da tutti voi», hanno scritto le farmaciste. A coglierle di sorpresa la «farmacia vandalizzata e la telefonata offensiva e diffamatoria da parte di una persona che ovviamente non si è qualificata, oltre a continue lamentele e alcune offese che ci indurranno a riflettere seriamente su un nostro impegno futuro». Ricordano, tuttavia, che «abbiamo ricevuto diversi attestati di solidarietà e apprezzamento. Un grazie di cuore».

Il servizio

A rivolgere l’invito alle farmaciste della Croce verde di Tanca Marchese, lo scorso anno, quando la mancanza di guardia medica turistica e farmacia, in un litorale distante parecchi chilometri dai centri abitati, aveva fatto emergere difficoltà e disagi erano stati Comune, residenti e turisti. «A fine della scorsa stagione – ricorda l’assessora alla sanità di Arbus, Sara Vacca – l’imperativo è stato riaprire almeno la farmacia, consapevoli della carenza di medici. Abbiamo apprezzato la disponibilità delle dottoresse Atzeni e Medda e proviamo molta amarezza per il gesto che condanniamo senza se e senza ma». Gratitudine soprattutto da parte dei residenti. «Alla chiusura di un servizio importante ma anche generoso, insulti e offese: vergognoso», dice Mario Mura. E Moira Iantosca aggiunge: «La loro presenza è stata preziosa. Non mollate. Vi siamo vicini». Il servizio resta attivo fino a metà settembre, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.30 alle 16.

