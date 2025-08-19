VaiOnline
Il punto.
20 agosto 2025

Insulti all’arbitro, Giulini squalificato 

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato fino al 27 agosto. Una sanzione che arriva perché, al termine della gara di Coppa Italia Cagliari-Entella, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, ha seguito i commissari di gara rivolgendo “all'arbitro reiterate espressioni irriguardose”, si legge nel comunicato del giudice sportivo. Giulini avrebbe protestato per la mancata concessione del rigore per un fallo su Kilicsoy, apparso evidente.

Mercato

Al Cagliari interessa il difensore centrale della Roma Salah-Eddine, 23 anni, olandese. Dal club rossoblù vanno via in due: il difensore Veroli va in prestito oneroso in Serie B al Palermo, con l’obbligo di riscatto se il club rosanero centrerà la promozione in Serie A. L’attaccante Alessandro Bolzan si trasferisce a titolo definitivo in Albania al Flamurtari.

I biglietti

Nelle ricevitorie Ticket One, online su cagliaricalcio.ticketone.it/ e allo store di piazza Unione Sarda, sono disponibili i biglietti per Cagliari-Fiorentina per i possessori della membership “Islanders” (solo online inserendo il codice “Islanders” fino a ieri notte). La vendita libera scatta dalle 10 di oggi.

