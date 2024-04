«Insulti all’arbitra» il Settimo caccia  il suo allenatore  

La reazione eccessiva e, secondo qualcuno, a dir poco offensiva nei confronti della giovane arbitra per alcune decisioni ritenute sbagliate e ingiuste costano all’allenatore l’esonero «con effetto immediato» visto il «suo grave comportamento durante l’incontro di sabato con la Frassinetti». Frase definitiva, quella con cui la società calcistica Settimo 1967 ha annunciato, ieri mattina, la decisione di sollevare dall’incarico Mario Sanna, tecnico protagonista della promozione del club dalla Seconda alla Prima categoria appena una stagione fa: risultato che il presidente Giuseppe Corona ha sottolineato nel comunicato («ringraziamo il mister per il lavoro culminato con la vittoria del campionato dello scorso anno») prima di ribadire tuttavia l’impossibilità di «soprassedere sui fatti» avvenuti lo scorso weekend.

L’episodio

Cosa sarebbe accaduto? Durante il match tra i due club, che giocano nel girone A e lottano per conquistare la salvezza e si trovano al dodicesimo (il Settimo) e al tredicesimo posto separati da sei punti, nel primo tempo la giovane arbitra (Eleonora Tola) ha convalidato il gol del pari segnato dalla Frassinetti (l’incontro è finito proprio 1-1) nonostante le proteste del Settimo: il portiere di casa era andato oltre la linea con la palla perché, secondo i giocatori e l’allenatore, era stato spinto fallosamente da un avversario. Dunque, secondo la squadra di casa, la rete era da annullare. In quel momento Sanna avrebbe cominciato a esagerare. «È stato ammonito», ricorda Daniele Alberti, tecnico della Frassinetti. Nella ripresa però le lamentele sono andate avanti e Sanna è stato espulso. Ma «ha continuato a insultare, tanto che un dirigente del Settimo a fine partita ha accompagnato l’arbitra nello spogliatoio», sottolinea Alberti, «mi dispiace, anche perché nessun dirigente l’ha insultata. Non bisogna mai superare il limite».

Il massimo dirigente

Limite che invece Sanna avrebbe oltrepassato anche a giudizio del suo presidente Giuseppe Corona, il quale poche ore dopo la partita ha deciso di mandarlo via. «Non so perché sia capitato», il commento del massimo dirigente ieri, «nel primo tempo ero in panchina ma nella ripresa ero vicino agli spogliatoi e non ho sentito quel che ha detto. Dopo l’espulsione è rimasto a bordo campo a guardare, poi ha cominciato con gli insulti. Irripetibili: mi vergogno. Sono entrato nella stanza dell’arbitra e mi sono scusato come padre di famiglia e presidente, dissociandomi da quanto detto. Lei mi ha spiegato di averlo messo in conto quando ha deciso di arbitrare, ma per me nulla può giustificare certe cose. Capita a tutti di perdere le staffe durante la partita, ma non così. Gli insulti sono proseguiti anche mentre la ragazza andava via».

Il tecnico

Sanna non vuole replicare, sostenendo che darà le eventuali risposte solo «alla Federazione» se gli fossero chieste e suggerendo di «aspettare» il relativo (ed eventuale) provvedimento del Giudice sportivo, che si baserà sul contenuto del referto arbitrale. Poi aggiunge: «Il presidente da tempo aspettava l’occasione di mandarmi via. Girava la voce da mesi, se ne parlava anche sabato mentre giocavamo ed eravamo in vantaggio». Comunque «se ci fossero conseguenze, le pagherò io con la signora o la Federazione. Mi sono rivolto a un avvocato per tutelarmi. A Settimo in tre anni ho fatto tanto: ho creato la scuola calcio e portato la squadra sopra di due categorie».

Corona però, dopo il comunicato nel quale chiede «profondamente» perdono all’arbitra e a «tutto il pubblico», ieri ha ribadito: «Mi aspettavo una chiamata di Sanna per le scuse. Non è arrivata». Poi la pec con la comunicazione dell’esonero e la ventilata possibile richiesta futura di risarcimento per «danni alla nostra immagine. Mi spiace troppo, mai avrei voluto una cosa simile. Ma è una pagina triste per il calcio e il paese. Sabato era anche la giornata per la consapevolezza sull’autismo. C’erano tanti bambini con magliette e palloncini. E lui era anche responsabile del settore giovanile».

