Insulti alla Giunta sulla strada cantiere 

Insulti alla Giunta Burchi scritti con vernice spray sono comparsi sulla strada di Sa Serra, aperta da tempo a singhiozzo causa lavori infiniti. Immediata e ferma la condanna del gesto anche da parte della minoranza che solidarizza con l’amministrazione comunale di Lanusei.

Già nei giorni scorsi, nello stesso posto, erano stati lasciati dei messaggi indirizzati al Comune che testimoniavano l’insoddisfazione per la mancata conclusione dell’opera. Ora il messaggio ha tirato in causa direttamente la giunta con frasi inguiriose. Marco Melis, a nome della minoranza, ha condannato il gesto e espresso la vicinanza all’amministrazione, sul cui operato permane il giudizio politico negativo. «Su Sa Serra - sostiene Melis - sono state disattese tutte le aspettative, visto che è un cantiere aperto da circa un anno. Sta di fatto che trattandosi di un cantiere crea disagi per chi la percorre». Da qui la critica unita allo sdegno: «È evidente che l’opera pubblica non sia gestita in modo ottimale ma da qui a far comparire queste scritte è un altro discorso. Episodi simili, dal momento che crediamo nelle regole e nella ragione, sono da condannare senza se e senza ma. Non esistono giustificazioni», conclude il capo dell’opposizione.

Anche la vice sindaca Maria Tegas commenta. «Capisco il disagio delle persone che aspettano la conclusione dei lavori, ma bisogna tenere conto delle problematiche tecniche, degli iter da rispettare. Però noi siamo sempre aperti al dialogo, a incontrare le persone. Sono metodi che mi rattristano. Queste scritte a cosa portano? A me sgomento e molta tristezza ad altri l’occasione per strumentalizzare e raggiungere i propri scopi personali».

RIPRODUZIONE RISERVATA