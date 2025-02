Insulti agli agenti, il rapper Marras si difende in aula 

Si è difeso: «La parola “sbirri fuori dai c….”, non c’entrava nulla con il discorso procedente, è una questione di metrica, di sillabe, non funziona proprio. Non l’ho mai detto in quel concerto». Bakis Beks, all’anagrafe Bachisio Marras, il rapper nuorese abituato a salire sui palchi per dare rima e ritmo alla protesta politica, tra cui l’occupazione delle basi Nato militari in Sardegna, ieri è salito sul banco degli imputati nel processo che lo vede accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda è quella che lo ha visto protagonista nella sua città l’8 settembre del 2018, durante un concerto dell’ex Me a Nuoro. Mettendo in rima le ultime strofe della sua canzone “Messaggio”, brano con un messaggio politico contro le basi militari: «non c’è tempo per mediazioni, indennizzi, conciliazioni, questo è un messaggio ai coloni. Basta, fuori dai c…» è finito nei guai. Perché in mezzo ci sarebbe finita anche la parola “sbirri” e un dito medio alzato. Nei guai con lui anche tre spettatori Mirko Barca, Elia Zizi e Andrea Sanna, (tutti difesi da Giulia Lai). «Mentre cantavo vidi arrivare due pattuglie della polizia – ha raccontato ieri il rapper –, dopo la canzone cinque agenti vennero da me dicendomi “complimenti per la canzoncina, favorisca i documenti”». Poi la denuncia e una decreto penale di condanna a cui si è opposto. Perché per Bakis, è stata una repressione della libertà artistica, e la difesa ieri ha chiesto per la prossima udienza di sentire in aula l’audio registrato dagli agenti ma anche un video del concerto.

