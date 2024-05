Insulti a Sileri, inchiesta a Roma 

La guerra dei no vax passa per competenza territoriale dal Tribunale di Roma a quello di Tempio. I giudici capitolini stanno trasmettendo gli atti dei fascicoli aperti per gli insulti, e in qualche caso le minacce, indirizzati a medici, politici, scienziati presi di mira durante l’emergenza pandemica. L’oggetto dei fascicoli che saranno trattati a Tempio riguarda ovviamente fatti avvenuti in Gallura nel periodo più duro della diffusione del Covid.

Il Tribunale di Roma ha trasmesso gli atti di un procedimento aperto a carico di Giovanni Cannas, 60 anni, di Santa Teresa Gallura, accusato del reato di diffamazione per i post pubblicati sul suo profilo Facebook contro il ministro Pierpaolo Sileri. Cannas, secondo il pm romano Mario Dovinola, ha insultato Sileri. Le frasi dell’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Corda, sono indicate nel capo di imputazione: “Sileri è una m...senza offesa”, “Ebete di Sileri”, “Non siamo parassiti come voi” “Niente dura per sempre, neanche la tua faccia da c...”. Stando a indiscrezioni, da Roma (dove sono state condotte le indagini) stanno per essere trasmessi, o sono stati già trasmessi, numerosi fascicoli a carico di diverse persone per fatti avvenuti anche a Olbia. Si parla di un blitz di un gruppo no vax ai danni della Cgil Gallura.

