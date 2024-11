Insulta le Frecce, bufera sulla prof 

VENEZIA. Una professoressa del liceo Foscarini di Venezia ha insultato con parole offensive su Facebook le Frecce tricolori che lunedì scorso hanno sorvolato Venezia durante la cerimonia in piazza San Marco con il presidente Sergio Mattarella e il ministro Guido Crosetto. Quando ieri la dirigente scolastica Alessandra Artusi ha scoperto che l'insegnante del suo istituto aveva definito l'orgoglio dell'Aeronautica italiana “Frecce tricolori di m...” è rimasta senza parole. «Me ne sto occupando, è un fatto molto grave e insensato». Un episodio che potrebbe portare a delle sanzioni, non solo all'interno delle mura scolastiche. «Sto compiendo le verifiche per quanto di mia competenza - sottolinea Artusi - e non è escluso che possano essere presi provvedimenti disciplinari».

