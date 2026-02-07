Insulta Laura Pausini, bufera sull’assessore 

Hanno scatenato polemiche a non finire le parole dell’assessore alla comunale alla Cultura Luca Mereu, che ha commentato sui suoi profili social la cerimonia di inaugurazione delle olimpiadi invernali e la performance della cantante Laura Pausini.

Il post non è passato inosservato. In pochissimo tempo è scoppiata la bagarre e l’assessore è stato costretto a chiedere scusa. «Ha insultato pubblicamente Laura Pausini – ha scritto Ester Fadda, capogruppo di opposizione – il post è inappropriato e inaccettabile. Un insulto sessista e volgare, ma ancora più grave quando viene da una figura istituzionale. Questo linguaggio normalizza la violenza verbale contro le donne e abbassa il livello del dibattito pubblico. Indipendentemente dal giudizio sulla cerimonia, questo modo di esprimersi è semplicemente inaccettabile, specialmente da chi ricopre cariche pubbliche». Tra le tante risposte, l’invito a dimettersi ma anche quello a vergognarsi. «La loro è una chiara strumentalizzazione politica - ha detto Luca Mereu - il mio è un personalissimo giudizio sulla prestazione canora della Pausini, che ha martoriato il nostro bellissimo inno nazionale. Per formulare questa critica ho utilizzando una citazione pop dalla famosa serie Boris». Comunque ha formulato delle scuse, quindi ha capito di aver sbagliato? «No, le scuse arrivano perché mi sono poi reso conto che non tutti sono in grado di capire il significato delle parole. Resta il fatto di una valutazione mia personale, nel mio profilo Facebook e comunque relativo a un determinato contesto».

