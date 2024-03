Insulta la marescialla: in cella 

Ha rotto il braccialetto elettronico e lo ha scagliato contro i carabinieri che lo stavano controllando mentre si trovava ai domiciliari. In più ha rivolto insulti e offese nei confronti della marescialla e degli altri militari in servizio. Ieri pomeriggio Alessandro Demurtas, il 18enne di Arzana arrestato il 7 marzo scorso per detenzione di armi, munizioni, ricettazione resistenza, è stato trasferito nel carcere di San Daniele. Un inasprimento della misura cautelarecvhe era stata disposta il 9 marzo dal gip di Cagliari, Elisabetta Patrito, che aveva concesso i domiciliari al giovane, reduce da due giorni nel penitenziario di Uta.

Il fatto

I carabinieri della stazione di Arzana si sono presentati nella sua abitazione per i consueti controlli sulla persona destinataria della misura cautelare.

Volevano accertarsi che Alessandro Demurtas stesse rispettando le prescrizioni disposte dal gip del Tribunale di Cagliari dopo l’udienza di convalida dell’arresto avvenuto sull’Orientale, all’altezza di Villaputzu, su disposizione del pm Nicola Giua Marassi. Il giovane disoccupato, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, sapeva che un eventuale infrazione avrebbe comportato l’aggravamento della misura. Così è stato.

Ieri, durante l’accertamento, è andato in escandescenza, ha offeso il personale dell’Arma e ha pure danneggiato il braccialetto elettronico che indossava da qualche settimana. I carabinieri hanno informato il magistrato inquirente che ha decretato l’immediato trasferimento in cella. Per aver rotto il braccialetto, il ragazzo rischia una pena da uno a sei anni.

I guai

Per Alessandro Demurtas le porte del carcere si sono aperte per la seconda volta in 22 giorni. Il 7 marzo è stato arrestato dai carabinieri di San Vito perché, mentre era in auto sull’Orientale, lo hanno trovato in possesso di pistola clandestina di grosso calibro e nella successiva perquisizione domiciliare i colleghi della squadriglia di Arzana avevano rinvenuto munizioni per cinque armi diverse, uno zaino con un passamontagna e una punta da muratore. In sede di convalida il gip aveva accolto l’istanza della difesa, scarcerando il giovane contro il parere del pubblico ministero.

