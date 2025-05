Insulta i passanti e colpisce gli agenti, 41enne nei guai  

Arrestato due volte in meno di due settimane. La permanenza a Oristano si sta rivelando piuttosto burrascosa per un 41enne di origine cecoslavacca. Due settimane fa era stato arrestato dalla polizia perché aveva infastidito i clienti di un bar e poi aggredito gli agenti. Adesso la scena si è ripetuta quasi identica: Roman Proken, senza fissa dimora, sabato mattina stava creando problemi ad alcuni passanti in via Brunelleschi. Cuffia e zaino in spalla, lanciava offese e inveiva contro chi incrociava per strada. Complice qualche bicchiere di troppo, l’uomo era sempre più minaccioso così è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo gli agenti delle Volanti lo hanno rintracciato in via XX Settembre mentre stava per aggredire un’altra persona. Alla vista dei poliziotti, si è scagliato pure contro di loro e c’è stata una colluttazione (gli agenti hanno riportato lievi ferite). A quel punto il 41enne è stato arrestato e accompagnato in carcere a Massama. Ieri in Tribunale, la giudice Cristiana Argiolas ha convalidato l’arresto mentre il 41enne, assistito dall’avvocato Pierluigi Meloni ha patteggiato una pena di 5 mesi e 10 giorni. È stato rimesso in libertà (ha l'obbligo di firma dalla precedente condanna) e domani dovrebbe lasciare l’Italia. ( v.p. )

