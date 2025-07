Insularità, tre anni di occasioni sprecate 

È un compleanno triste, nessuno regala niente e non c’è granché da festeggiare. Ben altra atmosfera rispetto a quella che si respirava alla fine di luglio del 2022, quando un Parlamento già in fase di smobilitazione mise l’ultimo sigillo su cinque anni di battaglie politiche, e approvò definitivamente l’inserimento del principio di insularità nel nuovo articolo 119 della Costituzione. Doveva essere la leva con cui risollevare lo sviluppo della Sardegna, colmando gli svantaggi dovuti all’isolamento geografico. È rimasta, per ora, una mera affermazione.

E adesso cosa bisognerebbe dire, agli oltre 200mila sardi che firmarono la legge d’iniziativa popolare che poi riuscì – unico caso nella storia d’Italia – a modificare la Carta fondamentale della Repubblica? «Non certo che fosse una vertenza sbagliata», riflette Michele Cossa, esponente dei Riformatori sardi che fu tra i leader di quella mobilitazione, «semmai che dobbiamo impegnarci a fondo per dare attuazione a quella grande conquista. Altrimenti la nostra terra resterà sempre in ritardo rispetto al resto d’Italia. In questi anni il divario di sicuro non si è ridotto, anzi semmai si è allargato».

La nuova analisi

Per rilanciare la questione insulare, cogliendo l’occasione simbolica dei tre anni dal voto finale della Camera, ieri a Cagliari Cossa e il coordinatore dei Riformatori, Aldo Salaris, hanno messo allo stesso tavolo gli ultimi tre assessori alla Programmazione: e gli hanno fatto ascoltare la nuova analisi dell’Istituto Bruno Leoni, il centro studi d’ispirazione liberale che anni fa aveva già quantificato in oltre 9 miliardi di euro all’anno (5.700 euro pro capite) il danno economico provocato dall’insularità all’economia sarda.

Stavolta il lavoro illustrato da Carlo Stagnaro, direttore Ricerche dell’Istituto, e realizzato insieme a Carlo Amenta, più che sui calcoli ha puntato sulla valutazione qualitativa delle politiche pubbliche attuate dopo l’inserimento del principio d’insularità in Costituzione: l’evidenza è che hanno tenuto ben poco conto della necessità di un riequilibrio in favore delle isole.

La più clamorosa delle occasioni sprecate, secondo lo studio, è il Pnrr: alla Sardegna sono stati assegnati quasi 4 miliardi di euro (la cifra esatta è 3.945,9 milioni), ma «sfortunatamente, la quasi totalità delle risorse attribuite afferisce a misure varate a livello nazionale e che nulla hanno a che fare con l’insularità», per cui «non incidono, se non marginalmente, sugli svantaggi legati all’insularità». Delle sole tre misure rintracciate dall’Ibl che possono essere ricondotte a tale questione, una – quella per le isole verdi – si applica solo ai piccoli territori, quindi la Sardegna ne resta esclusa; le altre due (il fondo specifico contro gli svantaggi insulari e quello per la continuità territoriale) hanno portato all’Isola solo qualche manciata di milioni, pressoché irrilevante.

L’impegno politico

Ma è inutile lamentarsi, riprende Cossa: «Se vogliamo vedere attuata l’insularità, la Regione dev’essere propositiva e seria. E le proposte che faremo bene ad avanzare dovranno ruotare soprattutto attorno a quattro temi: continuità territoriale, energia, fisco e anche capitale umano, ossia gli investimenti su scuola e formazione». Per conto della Giunta Todde, il vicepresidente – nonché assessore alla Programmazione e al Bilancio – Giuseppe Meloni garantisce il massimo impegno: «È evidente che lo Stato non sta dando attuazione al principio di insularità. Garantirci 100 milioni di provvisionale è totalmente insufficiente». Anche perché, a fronte di quel ristoro poco più che simbolico, «tra conteggi sbagliati e prelievi anomali, alla Sardegna manca ogni anno circa un miliardo delle entrate dovute. Già a settembre la Giunta rimetterà al centro la vertenza insularità e chiederà un tavolo urgente con lo Stato sugli interventi a sostegno della nostra economia».

Anche Salaris ha un suggerimento da dare alla Giunta: «Pochi giorni fa il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme di attuazione sull’autonomia fiscale della Sicilia. Anche noi dobbiamo percorrere quella strada», ragiona il coordinatore dei Riformatori: «Riscrivere il nostro Statuto speciale in questa fase non è fattibile, ma l’esempio siciliano mostra che le norme d’attuazione sono la leva giusta per attuare pienamente la nostra autonomia».

