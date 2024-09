«Insularità, trasporti e infrastrutture: combattiamo uniti»  

Insularità, infrastrutture, fondi europei, energia, ambiente, trasporti, ricerca scientifica: tutti d’accordo sulla necessità di portare avanti battaglie comuni per il bene della Sardegna a prescindere dalle appartenenze di partito, ma il centrodestra chiede più concretezza, programmi e obiettivi chiari, dossier seri sui quali lavorare per portare a casa risultati.

Il primo vertice – ieri a Villa Devoto – tra la presidente della Regione Alessandra Todde, gli assessori e i parlamentari sardi ha gettato le basi per una possibile collaborazione sui temi essenziali, per provare a risolvere problemi vecchi e nuovi, ma è stato soltanto l’avvio di una prova tecnica di sintonizzazione. Ci saranno altri incontri, un calendario di appuntamenti su ciascun argomento, e si vedrà come procedere.

I punti

Tutti i temi sono stati esposti dalla presidente ai parlamentari, «nell’auspicato intento di attivare sinergie comuni e condividere una visione territoriale unitaria in vista della prossima programmazione finanziaria legata al Fsc», sottolinea una nota. «In primis, l’accessibilità: occorre un maggiore impegno da parte dello Stato. All'indomani della composizione della nuova Commissione europea occorre rilanciare con forza la negoziazione sui modelli di continuità, sugli assetti aeroportuali, sul trasporto marittimo particolarmente riferito al tema della logistica e della competitività».

Ancora: si è parlato di recupero del gap infrastrutturale, di viabilità interna e sviluppo della rete ferroviaria, «dove è necessario cambiare il paradigma che lega gli investimenti a mere logiche di mercato», dell’importanza dell’Einstein Telescope a Lula. Sull’ambiente e la difesa del territorio «è stato ribadito che i valori e le specificità ambientali dell’Isola sono prioritari per la Regione», che «bisogna rivedere alcune restrizioni comunitarie poste ad esempio sulle comunità energetiche per imprese e cittadini, oggi attestate su un limite di potenza pari a 1 MW». Poi, c’è l’emergenza idrica, dunque «è necessario fare una riflessione sulle grandi opere, dighe e infrastrutturazione dei bacini. È stato affrontato il tema della fiscalità e quello dell’esplicazione dell'Autonomia Speciale.

Il centrodestra

«Insomma, la presidente ha fatto un “elenco della spesa”», avverte Dario Giagoni, deputato della Lega, «ma un quadro chiaro non c’è. Serve andare nello specifico, io sono a pronto a partecipare a battaglie comuni, ma non così genericamente. Oltre al fatto che sull’autonomia differenziata la mia posizione è differente da quella della Regione».

Critico il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che non ha partecipato all’incontro perché lo scarso preavviso non gli ha consentito di cancellare impegni pregressi. Ha scritto una lettera a Todde, avvertendo che «per trovare una coesione reale e non solo di facciata, confido che si verifichino due condizioni: la prima è sul piano politico e riguarda il superamento da parte sua del clima da campagna elettorale, mettere da parte i proclami. La seconda, è che ci si confronti non su una generica unità, ma nel merito delle questioni ovvero su un ordine del giorno predefinito, corredato da dossier da trattare che siano consultabili e sui quali si possa trovare un incontro delle rispettive volontà che sia sostanziale e non solo una rappresentazione mediatica».

Il centrosinistra

Dice Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra: «È stato un incontro molto utile e positivo. Abbiamo ribadito la volontà di collaborare per superare i divari che segnano la nostra Isola, con l'impegno di strutturare un percorso che - nei prossimi incontri - vada ad affrontare le singole questioni, con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità della vita di chi vive o vuole investire in Sardegna».

Soddisfatto anche il senatore Pd Marco Meloni: «L’incontro è stato molto positivo. È fondamentale che sulle priorità per la Sardegna le forze politiche e i diversi livelli istituzionali trovino una coesione di fondo che consenta di sostenere l’adozione di interventi a livello statale, di natura normativa e finanziaria, per il superamento del divario derivante dalla condizione di insularità e per promuovere la competitività e la crescita sostenibile della nostra Isola». (cr. co.)

