«Insularità, svantaggio da non subire» 

«Sono prezzi insostenibili, è un problema da risolvere. Il concetto e il contenuto della continuità territoriale si sono evoluti nel tempo e oggi devono essere capaci di rispondere a esigenze differenti. Le risposte sul modello da adottare devono essere ricercate nelle capacità di perseguire l’obiettivo non solo nell’enunciarlo. Alcune delle esperienze vissute da altri Paesi, e in passato anche dalla stessa Sardegna, indicano che molte risposte possono essere trovate nella capacità di esercitare una forte azione di governo nazionale e regionale».

Uno dei mali cronici è quello dei trasporti: non si riesce a realizzare una vera continuità territoriale. Nei giorni dell’ultima Pasqua il costo di un biglietto aereo da Milano per i non residenti in Sardegna è arrivato a 600-700 euro. Che fare?

«L’Osservatorio è coordinato da Aldo Berlinguer, ordinario di Diritto comparato all’Università di Cagliari, e ne fanno parte autorevoli esperti in diverse discipline. Il nostro obiettivo è di raccogliere la documentazione per promuovere possibili modelli di sviluppo che possano contribuire a rilanciare la condizione insulare. L’idea è di partecipare anche alla fase ascendente della normazione in materia, non solo commentare quello che verrà realizzato».

La Sardegna che verrà si trova nei resoconti dell’Eurispes, l’istituto di ricerca che opera da molti decenni in Italia e che nell’Isola ha una sede in uno storico palazzo di Tempio Pausania. Da poche settimane, l’ente presieduto dal sociologo Gian Maria Fara ha istituito un Osservatorio per l’insularità perché l’introduzione dell’importante principio nella Costituzione possa essere accompagnato da atti concreti. «In Italia il fenomeno insulare coinvolge circa ottocento isole nelle quali abitano oltre sette milioni di persone», spiega Gian Maria Fara. «Mancano però a livello europeo le definizioni di isola e i modelli di sviluppo per immaginare la valorizzazione di queste realtà».

Com’è composto e cosa farà l’Osservatorio sull’Insularità?

Il Mediterraneo è tornato al centro dei trasporti mondiali: si possono aprire nuove prospettive per il porto canale di Cagliari grazie al punto franco?

«La Sardegna e il porto canale non sono soli. Nel nostro mare arrivano e si smistano le merci verso l’Europa e l’Atlantico; le direttrici più importanti che passano per Suez sono state posizionate a Occidente, nei porti della costa Nord dell’Africa, e a Oriente verso altri porti europei. Gli armatori marittimi, pochi e importanti, determinano le scelte aziendali e le strategie transnazionali di mercato. Il ruolo di Cagliari come porto transhipment, pur con la presenza della Zes e del Punto franco, si è indebolito: è opportuno ricercare altre possibili modalità d’uso di quei grandi spazi infrastrutturali che non incontrano l’interesse delle strategie dei grandi armatori».

Il turismo è considerato il petrolio dell’Isola e oggi ci sono decine di tipi diversi di turismo: su cosa può puntare la Sardegna per superare il male della stagionalità?

«Il turismo è il presente e il futuro dell’isola e va arricchendosi di nuovi segmenti di vacanza in crescita e particolarmente ricercati: culturale, naturalistico, attivo, esperienziale, enogastronomico. Si pensi alle possibilità della nautica. L’insularità porta con sé elementi di debolezza ma ci ha anche consegnato un patrimonio naturale e ambientale unico. Questo patrimonio, più conosciuto e frequentato nelle aree costiere, è ben presente anche all’interno con innumerevoli valenze e può essere usufruito nelle diverse stagioni. Però bisogna mantenere e tutelare l’integrità del territorio con politiche mirate e scelte lungimiranti che sappiano guardare oltre e immaginare un futuro di conservazione endemica dell’Isola».

I fondali marini sono sempre più strategici tra milioni di cavi e tubazioni che ci portano le comunicazioni e l’energia. Può servire un’Authority unica?

«La Commissione europea ha indicato l’importanza di una integrazione più intensa fra le “politiche blu” e il superamento dell’antagonismo tra tutela dell’ambiente marino e sviluppo economico. Il mare esprime ampie potenzialità e offre opportunità importanti. Tutto questo evidenzierà la sua fragilità e porrà l’esigenza di politiche di coordinamento e di governo di problematiche delicate e complesse».

