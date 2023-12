«Insularità, Stato indifferente Per avere risultati concreti Serve una nuova mobilitazione» 

Quando l’insularità fu inserita nella Costituzione venne salutata come una grande conquista, ma già allora i più avveduti (e in particolare i promotori dell’innovazione) avvertirono: il principio deve tradursi in contenuti concreti, altrimenti sarà una vittoria inutile. Dopo più di un anno, in realtà, il bilancio è alquanto deludente: «I segnali da parte del Governo sono stati molto modesti, appena 5 milioni di euro per la continuità territoriale stanziati con la legge di stabilità per il 2023», ha ricordato ieri Michele Cossa, presidente della commissione speciale istituita dal Consiglio regionale proprio sulla questione insularità. In una conferenza stampa, l’esponente dei Riformatori ha riassunto il lavoro svolto fin qui dall’organismo, e soprattutto avanzato la richiesta di una nuova mobilitazione collettiva.

La seconda fase

Cossa ha parlato di una “Fase 2”, rispetto a quella che ha coinvolto tutta la società sarda e ha portato all’approvazione della legge d’iniziativa popolare che ha modificato la Costituzione. «Ora però – ha sottolineato – bisogna creare una mobilitazione paragonabile a quella che avevamo visto allora. In questo periodo di tempo abbiamo visto che lo Stato è rimasto sostanzialmente indifferente: se non ci pensiamo noi, nessuno verrà a risolvere i nostri problemi. E allora sta tutto al nostro atteggiamento: senza alcun vittimismo, siamo però chiamati a rivendicare provvedimenti concreti per la Sardegna».

Non si tratta di reclamare condizioni di favore rispetto alle altre regioni, semmai di invocare un riequilibrio rispetto allo svantaggio determinato dalla condizione geografica: «Lo Stato deve capire che, finché la Sardegna avrà la zavorra dell’insularità, la forbice dello sviluppo col resto d’Italia è destinata ad allargarsi», ha proseguito Cossa, ricordando lo studio dell’istituto Bruno Leoni che aveva quantificato in circa 9 miliardi di euro all’anno il divario competitivo sofferto dalla Sardegna per effetto dell’isolamento.

Per superarlo, il presidente della commissione ha proposto «un’azione congiunta di Regione, Governo e Unione europea», da articolare in tre fasi: «Un’analisi delle criticità da parte della Regione con la presentazione di proposte allo Stato e all’Ue; un confronto tra lo Stato e l’Europa che consenta di stanziare risorse significative per le infrastrutture e il diritto alla mobilità; e una diversa politica da parte dell’Ue nei confronti delle regioni svantaggiate». Quest’ultimo punto, ha concluso Cossa, dovrebbe mirare a rivedere il concetto di aiuti di Stato: da considerare, per le regioni in ritardo di sviluppo, «non più come sussidi ma come compensazioni».

La società sarda

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche vari amministratori e rappresentanti del mondo produttivo: dal presidente dell’Asel Rodolfo Cancedda al sindaco di Sedilo Salvatore Pes, da Pietro Tandeddu (Copagri) ad Anna Maria Sechi (Cia): tutti si sono uniti alla richiesta di rilanciare la mobilitazione. Più d’uno ha chiamato in causa anche la commissione bicamerale dedicata al tema: il deputato della Lega Dario Giagoni, che ne fa parte, collegato in videoconferenza ha assicurato il suo impegno, ribadendo che però «ci sarà bisogno della collaborazione di tutti, per superare il ritardo di sviluppo servono investimenti importanti».

